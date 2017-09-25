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Полузащитник «Шахтера» Сойри впервые вызван в сборную Финляндии

26.09.2017 17:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Финский полузащитник солигорского «Шахтера» Пюрю Сойри получил вызов в национальную сборную своей страны на матчи квалификации ЧМ-2018 с Хорватией и Турцией.

Встреча с хорватской командой пройдет 6 октября в городе Осиек. Игра со сборной Турции состоится 9 октября в городе Турку.

Отметим, что это первый вызов в сборную Финляндии для Сойри. В нынешнем сезоне полузащитник провел 18 матчей в высшей лиге, забил три мяча и сделал одну результативную передачу. Подробную статистику смотрите здесь.

 
 
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Финский полузащитник солигорского «Шахтера» Пюрю Сойри получил вызов в национальную сборную своей страны на матчи квалификации ЧМ-2018 с Хорватией и Турцией.

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