Полузащитник «Шахтера» Сойри впервые вызван в сборную Финляндии

Финский полузащитник солигорского Пюрю Сойри получил вызов в национальную сборную своей страны на матчи квалификации ЧМ-2018 с Хорватией и Турцией.

Встреча с хорватской командой пройдет 6 октября в городе Осиек. Игра со сборной Турции состоится 9 октября в городе Турку.

Отметим, что это первый вызов в сборную Финляндии для Сойри. В нынешнем сезоне полузащитник провел 18 матчей в высшей лиге, забил три мяча и сделал одну результативную передачу. Подробную статистику смотрите здесь.