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Полузащитник «Шахтера» Сойри впервые вызван в сборную Финляндии
26.09.2017 17:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Финский полузащитник солигорского
Встреча с хорватской командой пройдет 6 октября в городе Осиек. Игра со сборной Турции состоится 9 октября в городе Турку.
Отметим, что это первый вызов в сборную Финляндии для Сойри. В нынешнем сезоне полузащитник провел 18 матчей в высшей лиге, забил три мяча и сделал одну результативную передачу. Подробную статистику смотрите
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Финский полузащитник солигорского «Шахтера» Пюрю Сойри получил вызов в национальную сборную своей страны на матчи квалификации ЧМ-2018 с Хорватией и Турцией.
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