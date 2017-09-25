Новости спорта

Букмекерская контора Parimatch предоставляет возможность просмотра всех матчей Лиги чемпионов без рекламы и абсолютно бесплатно. В частности сегодня пройдут трансляции матчей между «Спартаком» и «Ливерпулем», а также между «Боруссией» Д и «Реалом».

Чтобы иметь возможность смотреть прямую видеотрансляцию на сайте Parimatch , необходимо соблюсти несколько условий:

1. Авторизироваться на сайте;

2. Иметь положительный баланс на игровом счету;

Ссылка на трансляцию находится на странице онлайна матча.





После этого на экране вашего компьютера автоматически откроется новое окно с видеотрансляцией.

Коэффициент на победу «Спартака» в матче с «Ливерпулем» равняется 6.4.

Parimatch дает коэффициент 2.80 на победу «Боруссии Д» в противостоянии с «Реалом». Вероятность гола Андрея Ярмоленко оценивается коэффициентом 3.60, дубль – 15.0, хет-трик – 27.

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