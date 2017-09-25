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Кириленко, Ермакович, Хлебосолов и еще 20 игроков попали в состав юношеской сборной Беларуси на матчи против Германии, Польши и Северной Ирландии

26.09.2017 17:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Сборная Беларуси, составленная из игроков не старше 1999 года рождения, собралась в Минске для подготовки к отборочному раунду чемпионата Европы среди юношей не старше 19 лет.

К турниру готовятся следующие игроки:

Вратари: Егор Давыденко («Динамо-Минск»), Александр Свирский (БАТЭ Борисов);

Защитники: Владислав Малькевич (БАТЭ Борисов), Никита Бетеня («Неман» Гродно), Владислав Глинский («Торпедо-Минск»), Андрей Пилиповец, Владимир Старостин (оба – «Шахтер» Солигорск), Даниил Мирошников («Динамо-Брест»);

Полузащитники: Максим Мякиш, Роман Вегеря, Евгений Сакута (все – «Неман» Гродно), Александр Свирепа («Энергетик-БГУ» Минск), Артем Петренко, Глеб Шевченко (оба – «Славия-Мозырь»), Егор Лапун, («Динамо-Минск»), Андрей Альшаник, Кирилл Ермакович (оба – БАТЭ Борисов).

Нападающие: Артем Мироевский («Динамо-Минск»), Кирилл Кириленко («Динамо-Брест»), Илья Василевич («Барановичи»), Мирослав Хлебосолов («Леванте», Валенсия, Испания), Павел Горбач («Минск»).

В Минске команда пробудет до 2 октября. На 27 сентября запланирован контрольный матч против минского «Торпедо» (КФП «Минск», начало 14.30).

2 октября подопечные Романа Киренкина отправятся в Польшу, где им предстоит сыграть матчи отборочного раунда:

4 октября, 13.00 (белорусское время) Германия – Беларусь

7 октября, 17.00 Польша – Беларусь

10 октября, 19.00 Беларусь – Северная Ирландия

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Сборная Беларуси, составленная из игроков не старше 1999 года рождения, собралась в Минске для подготовки к отборочному раунду чемпионата Европы среди юношей не...

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