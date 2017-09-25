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Александр Разин: «Гуренко заслуживает того, чтобы продолжить работу и зимой создавать новую сильную команду»

26.09.2017 18:00 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский специалист Александр Разин поделился мнением о главном тренере минского «Динамо» Сергее Гуренко.

– Приход Сергея Гуренко в столичную команду – действительно правильное решение?

– Думаю, да. Освежил он «Динамо», слов нет. Сергей Гуренко – человек харизматичный, эмоциональный. Где-то команду взорвал, заставил поверить игроков в свою силу. Да и если вспоминать саму карьеру специалиста, то характер был самым главным его качеством. Ведь скоростью, техникой и мощью он не отличался. Но сила духа была всегда. И эти качества Сергей Гуренко смог вселить сейчас в своих подопечных. Поэтому, наверное, будет все-таки справедливо, если «Динамо» станет вторым.

– Если вы отдаете золотые медали БАТЭ, то встает другой вопрос – сохранит ли Сергей Гуренко свой пост.

– В минском «Динамо» я работал три года, и при мне произошла первая отставка в эпоху Юрия Чижа. Вместо Юрия Курненина пришел Павел Родненок. Для нас это было как ушат холодной воды. Кто бы мог сказать, что через несколько лет Юрий Шуканов, который привел команду к чемпионству, вскоре покинет свой пост.

Юрий Александрович – человек непредсказуемый. Поэтому тут что-то гадать, в том числе насчет судьбы Сергея Гуренко, тяжело. Тем не менее он, безусловно, заслуживает того, чтобы продолжить работу и зимой создавать новую сильную команду, – сказал Разин.

 
 
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Белорусский специалист Александр Разин поделился мнением о главном тренере минского «Динамо» Сергее Гуренко.

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