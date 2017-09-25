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«Челси» рассчитывает, что Азар подпишет новый контракт с недельной зарплатой 300 тысяч фунтов

26.09.2017 18:24 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Атакующий хавбек Эден Азар может заключить новый контракт с «Челси».

В лондонском клубе рассчитывают, что полузащитник подпишет соглашение, по условиям которого он будет получать 300 тысяч фунтов в неделю. Азар осведомлен о намерении «Челси» заключить новый контракт и утвердить его в статусе самого высокооплачиваемого игрока команды, заметно повысив оклад.

Пока нет информации о том, как скоро стороны могут объявить о продлении сотрудничества. Еженедельный оклад в размере 300 тысяч фунтов сделает Азара самым высокооплачиваемым игроком не только в нынешнем составе «Челси», но и в истории клуба в целом.

Действующий контракт бельгийца рассчитан до лета 2020 года.

 
 
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Атакующий хавбек Эден Азар может заключить новый контракт с «Челси».

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