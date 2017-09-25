СКА – БГК. «Беларусь 5» покажет матч в прямом эфире

«Беларусь 5» покажет матч в прямом эфире матч чемпионата Беларуси СКА – БГК имени Мешкова.

Оба клуба еще не проигрывали в нынешнем розыгрыше чемпионата. У армейцев 4 победы, на счету брестчан три выигрыша.

Напомним, игра состоится 27 сентября и начнется в 19.00 по белорусскому времени.