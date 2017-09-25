Тишкевич проиграл суд «Ислочи» о выплате 1200 рублей за задержку суммы по предыдущему иску

Нападающий Александр Тишкевич проиграл суд «Ислочи» о выплате 1200 рублей за задержку выплаты по предыдущему иску.

Напомним, первый иск к «Ислочи», о выплате зарплаты, отпускных и иных средств, Тишкевич выиграл еще 30 ноября прошлого года. Речь о сумме в 2400 долларов. В тот день он был уволен из клуба по решению суда.

Эту сумму клуб тогда не выплатил, подал апелляцию, которую суд высшей инстанции не удовлетворил. Дело дошло до Верховного суда, который недавно обязал «Ислочь» выплатить бывшему футболисту сумму в размере 4 711 рублей 36 копеек.

Второй дело, решение по которому было вынесено 23 августа, вступило в силу недавно. Футбольному клубу в этом деле помогал юрист Данила Смольский.

«Речь об иске Тишкевича к футбольному клубу «Ислочь», по которому он хотел взыскать с ФК кроме зарплаты еще почти 1200 рублей, — за задержку платежа. Подал он его в конце апреля, когда все сроки вышли. Ведь работник, согласно трудовому законодательству, имеет 3 месяца, после того как он узнал о нарушении своих прав. А так как «Ислочь» должна была выплатить ему деньги 30 ноября (день увольнения), но не сделала этого, то на следующий день Тишкевич знал, что его права нарушены.

Дело рассматривалось три дня, на одно заседание истец не явился. Его аргументы судом не были приняты, и дело Тишкевич проиграл. Из всех фигурантов дела только один человек, Тишкевич, подал на «Ислочь» в суд. Все остальные, осознавая свою вину перед клубом, и репутационный ущерб, нанесенный клубу, претензий не имели», – сказал Смольский.