КХЛ. Клинкхаммер не забросил ни одной шайбы в семи матчах за «Ак Барс»

Нападающий Роб Клинкхаммер не забросил ни одной шайбы в семи матчах за .

На счету форварда за это время три ассиста. Подробную статистику Клинкхаммера смотрите здесь.

Напомним, свою единственную шайбу в нынешнем сезоне канадец забросил в ворота «Сочи» в своем последнем матче за минское .