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КХЛ. Клинкхаммер не забросил ни одной шайбы в семи матчах за «Ак Барс»

26.09.2017 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий Роб Клинкхаммер не забросил ни одной шайбы в семи матчах за «Ак Барс».

На счету форварда за это время три ассиста. Подробную статистику Клинкхаммера смотрите здесь.

Напомним, свою единственную шайбу в нынешнем сезоне канадец забросил в ворота «Сочи» в своем последнем матче за минское «Динамо».

 
 
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Нападающий Роб Клинкхаммер не забросил ни одной шайбы в семи матчах за «Ак Барс».

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