|
КХЛ. Клинкхаммер не забросил ни одной шайбы в семи матчах за «Ак Барс»
26.09.2017 19:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий Роб Клинкхаммер не забросил ни одной шайбы в семи матчах за
На счету форварда за это время три ассиста. Подробную статистику Клинкхаммера смотрите
Напомним, свою единственную шайбу в нынешнем сезоне канадец забросил в ворота «Сочи» в своем последнем матче за минское
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий Роб Клинкхаммер не забросил ни одной шайбы в семи матчах за «Ак Барс».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии