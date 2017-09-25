Минское «Динамо» не обыгрывало БАТЭ в домашних матчах с 2013 года

В воскресенье, 1 октября, столичное «Динамо» на своем поле сыграет с БАТЭ.

Отметим, что минчане не побеждали в домашних играх против борисовчан с 24 ноября 2013 года. Тогда матч завершился со счетом 2:1.

После этого «Динамо» принимало БАТЭ еще 5 раз. В четырех играх победы одерживали «желто-синие», один раз белорусское «класико» завершилось ничьей.

Напомним, после 23-х туров чемпионата Беларуси БАТЭ занимает третье место, набрав 51 очко. На счету динамовцев 52 балла и вторая строчка.