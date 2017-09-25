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НХЛ. Кульбаков покинул тренировочный лагерь «Коламбуса» и отправился в АХЛ

26.09.2017 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский вратарь Иван Кульбаков покинул тренировочный лагерь «Коламбуса» (НХЛ) и отправлен в АХЛ, в аффилированный клуб «Кливленд Монстерз».

В том же направлении последовали и еще два вратаря – молодой латвиец Эдмундс Кивлениекс и опытный Брэд Тессьен. Таким образом, из этих трех стражей ворот и будет сформирована бригада вратарей «Монстров».

 
 
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Белорусский вратарь Иван Кульбаков покинул тренировочный лагерь «Коламбуса» (НХЛ) и отправлен в АХЛ, в аффилированный клуб «Кливленд Монстерз».

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