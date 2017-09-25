НХЛ. Кульбаков покинул тренировочный лагерь «Коламбуса» и отправился в АХЛ

Белорусский вратарь Иван Кульбаков покинул тренировочный лагерь «Коламбуса» ( ) и отправлен в АХЛ, в аффилированный клуб «Кливленд Монстерз».

В том же направлении последовали и еще два вратаря – молодой латвиец Эдмундс Кивлениекс и опытный Брэд Тессьен. Таким образом, из этих трех стражей ворот и будет сформирована бригада вратарей «Монстров».