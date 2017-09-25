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Михаил Захаров после матча с «Неманом»: «Говорить правду нельзя. Так что без комментариев»
26.09.2017 21:48 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Юности» Михаил Захаров после ответной игры полуфинала Кубка Салея против
«Говорить правду нельзя. Так что без комментариев», – был краток Захаров.
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Главный тренер «Юности» Михаил Захаров после ответной игры полуфинала Кубка Салея против «Немана» (2:1, 4:6 первый матч) подвел итог противостояния.
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