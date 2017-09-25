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Кавани после конфликта сказал Неймару в раздевалке: «Ты кто такой? Думаешь, ты Месси?»

26.09.2017 22:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Конфликт нападающих «ПСЖ» Эдинсона Кавани и Неймара, начавшийся на поле в матче чемпионата Франции с «Лионом» (2:0), продолжился после игры.

Уругвайский форвард спросил бразильца в раздевалке: «Ты кто такой? Думаешь, ты Месси?»

Напомним, что Кавани собирался пробить штрафной, когда мяч у него забрал защитник Дани Алвес, после чего снаряд перешел к Неймару. Позже Неймар пытался отобрать у Кавани право пробить пенальти.

 
 
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Конфликт нападающих «ПСЖ» Эдинсона Кавани и Неймара, начавшийся на поле в матче чемпионата Франции с «Лионом» (2:0), продолжился после игры.

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