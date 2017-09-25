|
Кавани после конфликта сказал Неймару в раздевалке: «Ты кто такой? Думаешь, ты Месси?»
26.09.2017 22:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Конфликт нападающих
Уругвайский форвард спросил бразильца в раздевалке: «Ты кто такой? Думаешь, ты Месси?»
Напомним, что Кавани собирался пробить штрафной, когда мяч у него забрал защитник Дани Алвес, после чего снаряд перешел к
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конфликт нападающих «ПСЖ» Эдинсона Кавани и Неймара, начавшийся на поле в матче чемпионата Франции с «Лионом» (2:0), продолжился после игры.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии