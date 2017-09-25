ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Атлетико» объявил о возвращении Косты, он будет играть под 18-м номером

26.09.2017 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Нападающий «Челси» Диего Коста перешел в «Атлетико».

Мадридцы официально объявили о трансфере 28-летнего форварда. 

Сумма трансфера не раскрывается, сообщалось, что «Челси» выручит от продажи Косты 60 миллионов евро. Испанский футболист не сможет играть за «Атлетико» до января.

Коста будет выступать в «Атлетико» под 18-м номером.

«Атлетико» объявил о возвращении Косты, он будет играть под 18-м номером

Фото: официальный сайт «Атлетико»

 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нападающий «Челси» Диего Коста перешел в «Атлетико».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Кавани после конфликта сказал Неймару в раздевалке: «Ты кто такой? Думаешь, ты Месси?»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика