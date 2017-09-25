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«Атлетико» объявил о возвращении Косты, он будет играть под 18-м номером
26.09.2017 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Нападающий «Челси» Диего Коста перешел в «Атлетико».
Мадридцы официально объявили о трансфере 28-летнего форварда.
Сумма трансфера не раскрывается, сообщалось, что «Челси» выручит от продажи Косты 60 миллионов евро. Испанский футболист не сможет играть за «Атлетико» до января.
Коста будет выступать в «Атлетико» под 18-м номером.
Фото: официальный сайт «Атлетико»
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