«Атлетико» объявил о возвращении Косты, он будет играть под 18-м номером

Нападающий «Челси» Диего Коста перешел в «Атлетико».

Мадридцы официально объявили о трансфере 28-летнего форварда.

Сумма трансфера не раскрывается, сообщалось, что «Челси» выручит от продажи Косты 60 миллионов евро. Испанский футболист не сможет играть за «Атлетико» до января.

Коста будет выступать в «Атлетико» под 18-м номером.





Фото: официальный сайт «Атлетико»