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Роналду оформил дубль в матче с «Боруссией» Д. У него 6 голов после 7 ударов в створ в ЛЧ

26.09.2017 23:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил два гола в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1).

32-летний португальский форвард после 7 последних ударов в турнире забил 6 голов.

Напомним, Роналду вышел на 3-е место по количеству матчей в Лиге чемпионов и провел 400-ю игру за «Реал».

 
 
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Нападающий «Реала» Криштиану Роналду забил два гола в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» (3:1).

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