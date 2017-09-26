НХЛ. Макдэвид возглавил рейтинг TSN, Кросби – 2-й, Овечкин – 22-й

TSN составил рейтинг топ-50 лучших хоккеистов сезона-2017/18.

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби впервые за восемь лет уступил первую строчку, которую занял форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.

Два года назад Макдэвид был единственным игроком в возрасте до 22 лет попавшим в рейтинг (37-е место), несмотря на то, что никогда до этого не играл в НХЛ.

Текущий рейтинг включает в себя сразу восемь игроков в возрасте до 22 лет. Это Остон Мэттьюс («Торонто», 10- е место), Джек Айкел («Баффало», 21), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 23), Патрик Лайне («Виннипег», 26), Давид Пастрняк («Бостон», 36), Александр Барков («Флорида», 39) и Митч Марнер («Торонто», 50).

Первая десятка выглядит следующим образом:



1. Коннор Макдэвид («Эдмонтон»)

2. Сидни Кросби («Питтсбург»)

3. Эрик Карлссон («Оттава»)

4. Патрик Кэйн («Чикаго»)

5. Кэри Прайс («Монреаль»)

6. Евгений Малкин («Питтсбург»)

7. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)

8. Брент Бернс («Сан-Хосе»)

9. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)

10. Остон Мэттьюс («Торонто»)

...

22. Александр Овечкин («Вашингтон»)