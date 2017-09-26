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НХЛ. Макдэвид возглавил рейтинг TSN, Кросби – 2-й, Овечкин – 22-й
26.09.2017 22:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
TSN составил рейтинг топ-50 лучших хоккеистов сезона-2017/18.
Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби впервые за восемь лет уступил первую строчку, которую занял форвард «Эдмонтона» Коннор Макдэвид.
Два года назад Макдэвид был единственным игроком в возрасте до 22 лет попавшим в рейтинг (37-е место), несмотря на то, что никогда до этого не играл в НХЛ.
Текущий рейтинг включает в себя сразу восемь игроков в возрасте до 22 лет. Это Остон Мэттьюс («Торонто», 10- е место), Джек Айкел («Баффало», 21), Леон Драйзайтль («Эдмонтон», 23), Патрик Лайне («Виннипег», 26), Давид Пастрняк («Бостон», 36), Александр Барков («Флорида», 39) и Митч Марнер («Торонто», 50).
Первая десятка выглядит следующим образом:
2. Сидни Кросби («Питтсбург»)
3. Эрик Карлссон («Оттава»)
4. Патрик Кэйн («Чикаго»)
5. Кэри Прайс («Монреаль»)
6. Евгений Малкин («Питтсбург»)
7. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
8. Брент Бернс («Сан-Хосе»)
9. Виктор Хедман («Тампа-Бэй»)
10. Остон Мэттьюс («Торонто»)
...
22. Александр Овечкин («Вашингтон»)
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TSN составил рейтинг топ-50 лучших хоккеистов сезона-2017/18.
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