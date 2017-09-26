Юрген Клопп: «Спартак» забил со штрафного – там не было фола. Нам не дали два пенальти за очевидные фолы»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп проанализировал исход матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» (1:1).

- Вы создали много моментов, но немного забили. Есть объяснение?

– Ну это футбол, трава мокрая, влажная зеленая, мяч круглый. Да мы действительно создали много шансов сегодня и должны были выиграть.

Мы, конечно, уважаем правила игры: «Спартак» забил один, мы забили один, так что это ничья.

- Вы поставили Коутиньо в полузащиту. Почему?

– Чтобы создавать моменты из глубины поля, где нужно обороняться и обострять. Поэтому у нас там появился Коутиньо и забил гол.

- Ничья – плохой или хороший результат?

– Это результат. Мы не могли ничего изменить. Были шансы, но сейчас уже ничего не поделаешь.

Можно поговорить о судействе. «Спартак» забил со штрафного – там не было нарушения правил. В то же время было сразу два момента, когда мы могли заработать пенальти – были очевидные фолы. Невозможно не дать пенальти, когда в штрафной толкают в спину.

Так что мы действительно создали много моментов и должны были выигрывать. Вот о чем мы должны заботиться – о том, чтобы создавать шансы, обострять, делать передачи в штрафную.

Да, мы сегодня много не забили, но сохраняем позитивный настрой. Главная задача – выйти в плей-офф, и она по по-прежнему решаема, – сказал Клопп в эфире телеканала «Матч ТВ».