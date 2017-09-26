﻿ Юрген Клопп: «Спартак» забил со штрафного – там не было фола. Нам не дали два пенальти за очевидные фолы». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Юрген Клопп: «Спартак» забил со штрафного – там не было фола. Нам не дали два пенальти за очевидные фолы»

27.09.2017 08:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп проанализировал исход матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» (1:1).

- Вы создали много моментов, но немного забили. Есть объяснение?

– Ну это футбол, трава мокрая, влажная зеленая, мяч круглый. Да мы действительно создали много шансов сегодня и должны были выиграть.

Мы, конечно, уважаем правила игры: «Спартак» забил один, мы забили один, так что это ничья.

- Вы поставили Коутиньо в полузащиту. Почему?

– Чтобы создавать моменты из глубины поля, где нужно обороняться и обострять. Поэтому у нас там появился Коутиньо и забил гол.

- Ничья – плохой или хороший результат?

– Это результат. Мы не могли ничего изменить. Были шансы, но сейчас уже ничего не поделаешь.

Можно поговорить о судействе. «Спартак» забил со штрафного – там не было нарушения правил. В то же время было сразу два момента, когда мы могли заработать пенальти – были очевидные фолы. Невозможно не дать пенальти, когда в штрафной толкают в спину.

Так что мы действительно создали много моментов и должны были выигрывать. Вот о чем мы должны заботиться – о том, чтобы создавать шансы, обострять, делать передачи в штрафную.

Да, мы сегодня много не забили, но сохраняем позитивный настрой. Главная задача – выйти в плей-офф, и она по по-прежнему решаема, – сказал Клопп в эфире телеканала «Матч ТВ».

 

 
 
Ссылка на источник 72
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп проанализировал исход матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов со «Спартаком» (1:1).

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Валерий Исаев: «Если сейчас отменим госфинансирование клубов, придется закрывать наши футбольные лиги — высшую и первую»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика