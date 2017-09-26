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Валерий Исаев: «Если сейчас отменим госфинансирование клубов, придется закрывать наши футбольные лиги — высшую и первую»

27.09.2017 08:21 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный футбольный агент Валерий Исаев заявил, что в данный момент белорусский футбол не переживет отмены госфинансирования.

«Недавно прочел об инициативе в Интернете: предлагают отменить государственное финансирование клубов вышей лиги. Я тоже считаю, что это финансирование в такой форме наносит вред нашему спорту, потому что никакие другие цивилизованные формы инвестиций в наш футбол не развиваются. Но сегодня мы живем в такой стране, у нас государственная экономика. И на сегодняшний день других источников просто не существует. И если мы сейчас даже эту мизерную поддержку отменим, то придется закрывать наши футбольные лиги — высшую и первую. Другого финансирования сегодня просто нет, надо это признать», – цитирует Исаева «Прессбол» со ссылкой на «Белсат».

 
 
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Известный футбольный агент Валерий Исаев заявил, что в данный момент белорусский футбол не переживет отмены госфинансирования.

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