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Криштиану Роналду: «Такое ощущение, что я, образец профессионализма, в каждом матче должен доказывать, кто я»

27.09.2017 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду, автор дубля в матче ЛЧ с дортмундской «Боруссией» (3:1), поделился мнением о критике в свой адрес.

«Такое ощущение, что я в каждом матче должен доказывать, кто я. Удивляет мнение болельщиков обо мне, ведь моя статистика говорит сама за себя.

Я образец профессионализма, но критики становится все больше», — сказал Роналду.

 
 
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Форвард «Реала» Криштиану Роналду, автор дубля в матче ЛЧ с дортмундской «Боруссией» (3:1), поделился мнением о критике в свой адрес.

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