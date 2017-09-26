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Криштиану Роналду: «Такое ощущение, что я, образец профессионализма, в каждом матче должен доказывать, кто я»
27.09.2017 09:09 — Новости Спорта | Tribuna.com
Форвард «Реала» Криштиану Роналду, автор дубля в матче ЛЧ с дортмундской «Боруссией» (3:1), поделился мнением о критике в свой адрес.
«Такое ощущение, что я в каждом матче должен доказывать, кто я. Удивляет мнение болельщиков обо мне, ведь моя статистика говорит сама за себя.
Я образец профессионализма, но критики становится все больше», — сказал Роналду.
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Криштиану Роналду: «Такое ощущение, что я, образец профессионализма, в каждом матче должен доказывать, кто я»
Форвард «Реала» Криштиану Роналду, автор дубля в матче ЛЧ с дортмундской «Боруссией» (3:1), поделился мнением о критике в свой адрес.
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