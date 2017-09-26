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Серхио Рамос об игре рукой в матче с «Боруссией»: «Это было неумышленно. Это не пенальти»

27.09.2017 09:06 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче Лиги чемпионов.

«Мы знали, что спустя много лет наконец выиграем здесь. Было тяжело, но мы проявили характер. Хотим восстановить свои лучшие качества, и, думаю, сегодня мы сделали шаг в верном направлении. В Лиге чемпионов важно побеждать убедительно, сегодня было именно так.

Да, мяч попал мне в руку, но это произошло так быстро и было абсолютно неумышленно. У меня не было намерения играть рукой. Не думаю, что был повод назначать пенальти», — сказал Рамос.

Матч обслуживал голландский арбитр Бьорн Куйперс.

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Защитник «Реала» Серхио Рамос прокомментировал победу над дортмундской «Боруссией» (3:1) в матче Лиги чемпионов.

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