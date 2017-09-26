Александр Ермакович: «Мы не та команда, которая будет наводиться страх на «Арсенал». Постараемся быть не мальчиками для битья»

Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович считает, что «Арсеналу» не стоит бояться борисовчан.

«Стоит ли опасаться «Арсеналу»? Думаю, «Арсеналу» не надо никого бояться. Мы не та команда, которая будет наводиться страх на лондонцев. Будем играть в футбол, постараемся навязывать свою игру. Даже не свою игру… Постараемся быть не мальчиками для битья», – сказал Ермакович в эфире программы «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».

Матч БАТЭ – «Арсенал» состоится 28 сентября в 20.00.