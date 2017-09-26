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Чемпионат Беларуси. СКА принимает БГК

27.09.2017 09:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Чемпионат Беларуси

СКА-Минск – БГК имени Мешкова

27 сентября, 19.00, ДС «Уручье»

Положение команд: СКА – 8 очков (4 матча), БГК – 6 (3), Кронон – 4 (4), Гомель – 2 (4), Машека – 0 (2), Витязь – 0 (3).

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Чемпионат Беларуси СКА-Минск – БГК имени Мешкова 27 сентября, 19.00, ДС «Уручье» Положение команд: СКА – 8 очков (4 матча), БГК – 6 (3), Кронон – 4 (4), Гомель – 2 (4), Машека – 0...

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