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Чемпионат Беларуси. СКА принимает БГК
27.09.2017 09:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Чемпионат Беларуси
СКА-Минск – БГК имени Мешкова
27 сентября, 19.00, ДС «Уручье»
Положение команд: СКА – 8 очков (4 матча), БГК – 6 (3), Кронон – 4 (4), Гомель – 2 (4), Машека – 0 (2), Витязь – 0 (3).
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Чемпионат Беларуси СКА-Минск – БГК имени Мешкова 27 сентября, 19.00, ДС «Уручье» Положение команд: СКА – 8 очков (4 матча), БГК – 6 (3), Кронон – 4 (4), Гомель – 2 (4), Машека – 0...
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