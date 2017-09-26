Валерий Исаев: «АБФФ на 80-90% финансируется за счет ФИФА. Государство на содержание сборной тратит небольшие деньги»

Известный футбольный агент Валерий Исаев ответил на вопрос, получают ли белорусские футболисты деньги за участие в матчах национальной сборной.

- Есть ли проблема с оплатой работы футболистов, вызываемых в национальную команду? Тренеров, медиков, всех, кто обслуживает сборную, которая терпит поражение за поражением?

– По моей информации, наша футбольная федерация процентов на 80-90 финансируется за счет источников, поступающих из ФИФА. То есть государство на содержание сборной тратит небольшие деньги. Зарплаты в сборной футболисты не получают, есть лишь затраты на поездки и форму.

- А почему футболисты за клубы играют более успешно, чем за сборную, с большим желанием?

– Сложно сказать. Но нужно признать, что в нашей команде заметна разница, о которой вы говорите. Все зависит от конкретного исполнителя, его опыта. Считаю, это проблема федерации и главного тренера. В то же время последние игры показали, что с мотивацией у ребят все нормально, но есть проблемы с уровнем мастерства, – цитирует Исаева «Прессбол» со ссылкой на «Белсат».

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