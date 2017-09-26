ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Валерий Исаев: «АБФФ на 80-90% финансируется за счет ФИФА. Государство на содержание сборной тратит небольшие деньги»

27.09.2017 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Известный футбольный агент Валерий Исаев ответил на вопрос, получают ли белорусские футболисты деньги за участие в матчах национальной сборной.

- Есть ли проблема с оплатой работы футболистов, вызываемых в национальную команду? Тренеров, медиков, всех, кто обслуживает сборную, которая терпит поражение за поражением?

– По моей информации, наша футбольная федерация процентов на 80-90 финансируется за счет источников, поступающих из ФИФА. То есть государство на содержание сборной тратит небольшие деньги. Зарплаты в сборной футболисты не получают, есть лишь затраты на поездки и форму.

- А почему футболисты за клубы играют более успешно, чем за сборную, с большим желанием?

– Сложно сказать. Но нужно признать, что в нашей команде заметна разница, о которой вы говорите. Все зависит от конкретного исполнителя, его опыта. Считаю, это проблема федерации и главного тренера. В то же время последние игры показали, что с мотивацией у ребят все нормально, но есть проблемы с уровнем мастерства, – цитирует Исаева «Прессбол» со ссылкой на «Белсат».

В 2015 году Министерство спорта и туризма выделило АБФФ 128 тысяч долларов

Минспорта сократил на 16,7 процентов финансирование сборных команд по футболу из-за плохого выступления

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Известный футбольный агент Валерий Исаев ответил на вопрос, получают ли белорусские футболисты деньги за участие в матчах национальной сборной.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Криштиану Роналду: «Такое ощущение, что я, образец профессионализма, в каждом матче должен доказывать, кто я»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика