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Валерий Исаев: «АБФФ на 80-90% финансируется за счет ФИФА. Государство на содержание сборной тратит небольшие деньги»
27.09.2017 09:12 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известный футбольный агент Валерий Исаев ответил на вопрос, получают ли белорусские футболисты деньги за участие в матчах национальной сборной.
- Есть ли проблема с оплатой работы футболистов, вызываемых в национальную команду? Тренеров, медиков, всех, кто обслуживает сборную, которая терпит поражение за поражением?
– По моей информации, наша футбольная федерация процентов на 80-90 финансируется за счет источников, поступающих из ФИФА. То есть государство на содержание сборной тратит небольшие деньги. Зарплаты в сборной футболисты не получают, есть лишь затраты на поездки и форму.
- А почему футболисты за клубы играют более успешно, чем за сборную, с большим желанием?
– Сложно сказать. Но нужно признать, что в нашей команде заметна разница, о которой вы говорите. Все зависит от конкретного исполнителя, его опыта. Считаю, это проблема федерации и главного тренера. В то же время последние игры показали, что с мотивацией у ребят все нормально, но есть проблемы с уровнем мастерства, – цитирует Исаева «Прессбол» со ссылкой на «Белсат».
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Валерий Исаев: «АБФФ на 80-90% финансируется за счет ФИФА. Государство на содержание сборной тратит небольшие деньги»
Известный футбольный агент Валерий Исаев ответил на вопрос, получают ли белорусские футболисты деньги за участие в матчах национальной сборной.
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