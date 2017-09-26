|
Александр Володько: «Поменяться футболками с игроками «Арсенала»? Конечно, если разрешат. С Озилом можно поменяться»
27.09.2017 09:07 — Новости Спорта | Tribuna.com
Полузащитник БАТЭ Александр Володько рассказал, с кем собирается поменяться майками после матча с «Арсеналом».
«Для наших болельщиков матч против «Арсенала» тоже своеобразное испытание. Все знают, как болеют в Англии.
Поменяться футболками? Конечно, если разрешат :). С кем? С Озилом можно поменяться», – сказал Володько в эфире программы «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Володько: «Поменяться футболками с игроками «Арсенала»? Конечно, если разрешат. С Озилом можно поменяться»
Полузащитник БАТЭ Александр Володько рассказал, с кем собирается поменяться майками после матча с «Арсеналом».
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии