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Александр Володько: «Поменяться футболками с игроками «Арсенала»? Конечно, если разрешат. С Озилом можно поменяться»

27.09.2017 09:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Полузащитник БАТЭ Александр Володько рассказал, с кем собирается поменяться майками после матча с «Арсеналом».

«Для наших болельщиков матч против «Арсенала» тоже своеобразное испытание. Все знают, как болеют в Англии.

Поменяться футболками? Конечно, если разрешат :). С кем? С Озилом можно поменяться», – сказал Володько в эфире программы «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».

 
 
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Полузащитник БАТЭ Александр Володько рассказал, с кем собирается поменяться майками после матча с «Арсеналом».

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