Система определения гола будет демонтирована с «Борисов-Арены» после завершения выступления БАТЭ в ЛЕ

Генеральный секретарь БАТЭ Андрей Вашкевич рассказал, что система определения гола будет демонтирована после завершения выступления клуба в Лиге Европы.

– Это требование УЕФА для всех матчей групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы. Компания Hawk eye является партнером УЕФА.

- По окончании группового этапа или матчей плей-офф ее снимут?

–Да. Эта система принадлежит партнерам УЕФА. Как только БАТЭ закончит выступление в Лиге Европы, система уедет домой, – сказал Вашкевич в эфире программы «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».