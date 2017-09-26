﻿ Система определения гола будет демонтирована с «Борисов-Арены» после завершения выступления БАТЭ в ЛЕ. 21.by
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Система определения гола будет демонтирована с «Борисов-Арены» после завершения выступления БАТЭ в ЛЕ

27.09.2017 09:01 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Генеральный секретарь БАТЭ Андрей Вашкевич рассказал, что система определения гола будет демонтирована после завершения выступления клуба в Лиге Европы.

– Это требование УЕФА для всех матчей групповых стадий Лиги чемпионов и Лиги Европы. Компания Hawk eye является партнером УЕФА.

- По окончании группового этапа или матчей плей-офф ее снимут?

–Да. Эта система принадлежит партнерам УЕФА. Как только БАТЭ закончит выступление в Лиге Европы, система уедет домой, – сказал Вашкевич в эфире программы «Спорт-кадр» на канале «Беларусь 5».

 
 
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Генеральный секретарь БАТЭ Андрей Вашкевич рассказал, что система определения гола будет демонтирована после завершения выступления клуба в Лиге Европы.

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