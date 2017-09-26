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Motorsport: Квята отстранили от участия в «Формуле-1»

27.09.2017 07:54 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Компания «Ред Булл», владеющая двумя командами «Формулы-1», приняла решение отстранить Даниила Квята от участия в ближайшей гонке чемпионата мира, сообщает Motorsport. 

Официального подтверждения нет, но предполагается, что конюшня «Торо Россо», за которую выступает Квят, хочет проверить в боевых условиях гонщика молодежной программы «Ред Булл» Пьера Гасли

Гасли в настоящее время выступает в японской серии «Супер-Формула», борется за чемпионский титул и при этом считается фаворитом на место в «Торо Россо» в сезоне-2018. Более того, «Ред Булл» и «Торо Россо» планировали перевести Гасли в «Формулу-1» уже в этом году на место Карлоса Сайнса-младшего, который в скором времени официально уйдет в аренду в «Рено». Однако из-за очень удачного выступления Сайнса на Гран-при Сингапура, а также трудностей с разрывом контракта гонщика «Рено» Джолиона Палмера, Карлос может остаться в «Торо Россо» до конца сезона-2017. 

В связи с этим в «Торо Россо» рассчитывают предоставить Квяту отдых на одну или две гонки и посмотреть на выступления Гасли в «Формуле-1». Если замена произойдет, то Квят пропустит Гран-при Малайзии, который состоится в конце этой недели, а также, возможно, Гран-при Японии. 

На Гран-при США, вероятно, Квят вернется в состав «Торо Россо», поскольку Гасли в это же время должен будет выступить в решающей гонке «Супер-Формулы».

 

 
 
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Компания «Ред Булл», владеющая двумя командами «Формулы-1», приняла решение отстранить Даниила Квята от участия в ближайшей гонке чемпионата мира, сообщает Motorsport.

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