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Грабовский будет внесен в долгосрочный список травмированных
27.09.2017 10:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Белорусский нападающий «Вегаса» Михаил Грабовский не принимал участия ни в одной предсезонной игре команды.
Хоккеист по-прежнему не выходит на лед на тренировках. Со дня на день Грабовский будет внесен в долгосрочный список травмированных.
Отметим, что Грабовский отсутствует в
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Белорусский нападающий «Вегаса» Михаил Грабовский не принимал участия ни в одной предсезонной игре команды.
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