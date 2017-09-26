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Грабовский будет внесен в долгосрочный список травмированных

27.09.2017 10:27 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Белорусский нападающий «Вегаса» Михаил Грабовский не принимал участия ни в одной предсезонной игре команды.

Хоккеист по-прежнему не выходит на лед на тренировках. Со дня на день Грабовский будет внесен в долгосрочный список травмированных.

Отметим, что Грабовский отсутствует в ростере «Вегаса».

 
 
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Белорусский нападающий «Вегаса» Михаил Грабовский не принимал участия ни в одной предсезонной игре команды.

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