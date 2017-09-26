Белорусский нападающий «Вегаса» Михаил Грабовский не принимал участия ни в одной предсезонной игре команды.

Хоккеист по-прежнему не выходит на лед на тренировках. Со дня на день Грабовский будет внесен в долгосрочный список травмированных.

Отметим, что Грабовский отсутствует в ростере «Вегаса» .