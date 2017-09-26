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Агент Шандор Варга: «Гончаренко способен тактически превзойти Моуринью. У него светлая голова»

27.09.2017 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Известный агент Шандор Варга считает, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов может тактически превзойти наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.

– ЦСКА, убежден, детально разобрал атаку соперника. Армейцы находятся в хороших руках, и у них, считаю, даже есть шанс обыграть «МЮ».

– Обыграть?!

– Да. Почему нет? На бумаге «МЮ» гораздо сильнее. Но за счет тактики Гончаренко и командных взаимодействий можно взять три очка.

– Гончаренко способен тактически превзойти Моуринью?

– Да. У него светлая голова.

– Но есть ли у этого «МЮ» слабые места в принципе?

– Навскидку назвать не могу. Мощная команда.

– Как же тогда ЦСКА победит? Вы сами себе не противоречите?

– Нет. Наверное, девять из десяти матчей между этими соперниками выиграет «МЮ». Но вот в среду у москвичей есть реальная возможность взять три очка.

– Рискнете дать прогноз?

– Поставлю на ЦСКА: победа со счетом 2:1, – сказал Варга.

 
 
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Известный агент Шандор Варга считает, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов может тактически превзойти...

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