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Агент Шандор Варга: «Гончаренко способен тактически превзойти Моуринью. У него светлая голова»
27.09.2017 11:10 — Новости Спорта | Tribuna.com
Известный агент Шандор Варга считает, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов может тактически превзойти наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью.
– ЦСКА, убежден, детально разобрал атаку соперника. Армейцы находятся в хороших руках, и у них, считаю, даже есть шанс обыграть «МЮ».
– Обыграть?!
– Да. Почему нет? На бумаге «МЮ» гораздо сильнее. Но за счет тактики Гончаренко и командных взаимодействий можно взять три очка.
– Гончаренко способен тактически превзойти Моуринью?
– Да. У него светлая голова.
– Но есть ли у этого «МЮ» слабые места в принципе?
– Навскидку назвать не могу. Мощная команда.
– Как же тогда ЦСКА победит? Вы сами себе не противоречите?
– Нет. Наверное, девять из десяти матчей между этими соперниками выиграет «МЮ». Но вот в среду у москвичей есть реальная возможность взять три очка.
– Рискнете дать прогноз?
– Поставлю на ЦСКА: победа со счетом 2:1, – сказал Варга.
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Известный агент Шандор Варга считает, что главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов может тактически превзойти...
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