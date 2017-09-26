БАТЭ – «Арсенал». Предматчевую тренировку команда Венгера проведет в Лондоне

Стали известны медиапланы команд накануне поединка 2-го тура группового раунда Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал».

В среду, 27 сентября, в 15.00 в пресс-центре «Борисов-Арены» начнется пресс-конференция главного тренер БАТЭ Александра Ермаковича. Предматчевую тренировку «желто-синие» проведут на клубной базе в Дудинке (начало – 17.00).

Что касается «Арсенала», то предматчевую тренировку он проведет утром среды, в 9.45, на территории своего тренировочного центра в Лондоне. Пресс-конференция с участием главного тренера «канониров» Арсена Венгера состоится уже на белорусской земле. Мероприятие запланировано на 20.00 в Falcon Club.