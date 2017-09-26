ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

БАТЭ – «Арсенал». Предматчевую тренировку команда Венгера проведет в Лондоне

27.09.2017 11:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Стали известны медиапланы команд накануне поединка 2-го тура группового раунда Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал».

В среду, 27 сентября, в 15.00 в пресс-центре «Борисов-Арены» начнется пресс-конференция главного тренер БАТЭ Александра Ермаковича. Предматчевую тренировку «желто-синие» проведут на клубной базе в Дудинке (начало – 17.00).

Что касается «Арсенала», то предматчевую тренировку он проведет утром среды, в 9.45, на территории своего тренировочного центра в Лондоне. Пресс-конференция с участием главного тренера «канониров» Арсена Венгера состоится уже на белорусской земле. Мероприятие запланировано на 20.00 в Falcon Club.

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Стали известны медиапланы команд накануне поединка 2-го тура группового раунда Лиги Европы БАТЭ – «Арсенал».

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Скабелка вошел десятку тренеров, внесших наибольший вклад в развитие КХЛ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика