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БАТЭ – «Арсенал». В продажу поступило около 1000 билетов на матч
27.09.2017 11:19 — Новости Спорта | Tribuna.com
В среду, 27 сентября, в реализацию поступило более 1000 одиночных билетов на поединок БАТЭ и лондонского «Арсенала». Эта игра 2-го тура группового раунда Лиги Европы-2017/18 состоится 28 сентября на «Борисов-Арене» и начнется в 20.00.
Пункты продаж открылись одновременно в Борисове и Минске — в 10.00. Причем в одни руки продают не более двух билетов.
В зависимости от стоимости билеты делятся на 4 категории:
цена билета высшей категории устанавливается в размере 70 белорусских рублей;
цена билета 1-й категории устанавливается в размере 50 белорусских рублей;
цена билета 2-й категории устанавливается в размере 40 белорусских рублей;
цена билета 3-й категории устанавливается в размере 35 белорусских рублей;
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В среду, 27 сентября, в реализацию поступило более 1000 одиночных билетов на поединок БАТЭ и лондонского «Арсенала».
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