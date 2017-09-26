БАТЭ – «Арсенал». В продажу поступило около 1000 билетов на матч

В среду, 27 сентября, в реализацию поступило более 1000 одиночных билетов на поединок БАТЭ и лондонского «Арсенала». Эта игра 2-го тура группового раунда Лиги Европы-2017/18 состоится 28 сентября на «Борисов-Арене» и начнется в 20.00.

Пункты продаж открылись одновременно в Борисове и Минске — в 10.00. Причем в одни руки продают не более двух билетов.

В зависимости от стоимости билеты делятся на 4 категории:

цена билета высшей категории устанавливается в размере 70 белорусских рублей;

цена билета 1-й категории устанавливается в размере 50 белорусских рублей;

цена билета 2-й категории устанавливается в размере 40 белорусских рублей;

цена билета 3-й категории устанавливается в размере 35 белорусских рублей;

Белорусы хотят увидеть «Арсенал» или БАТЭ? Огромная очередь в Минске за билетами на Лигу Европы