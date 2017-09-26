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Виталий Жуковский о матче «Ислочь» – «Динамо» Брест: «Играли хорошо. Команда, которая хочет проиграть, так играть не будет»
27.09.2017 11:14 — Новости Спорта | Tribuna.com
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский выступил свидетелем в суде по делу о договорном характере матча «Ислочь» – «Динамо» Брест.
«При анализе матча против «Динамо» первое, что бросилось в глаза – выигранные единоборства. Их было много. Играли хорошо. А команда, которая хочет проиграть, так играть не будет. Тогда, сразу после игры, ничего подозрительного не было.
Лебедев забил мяч, выиграв единоборство у двух защитников. Забил красиво. Алумона реализовал пенальти. Забил, а не пробил мимо.
Денисевич сыграл хорошо. Молодец. Папуш был на уровне.
Рыжко допускал типичные для себя ошибки. А вот у Порываева игра не пошла. У него в принципе тот сезон не задался», – сказал Жуковский.
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Виталий Жуковский о матче «Ислочь» – «Динамо» Брест: «Играли хорошо. Команда, которая хочет проиграть, так играть не будет»
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский выступил свидетелем в суде по делу о договорном характере матча «Ислочь» – «Динамо» Брест.
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