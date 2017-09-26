Виталий Жуковский о матче «Ислочь» – «Динамо» Брест: «Играли хорошо. Команда, которая хочет проиграть, так играть не будет»

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский выступил свидетелем в суде по делу о договорном характере матча «Ислочь» – «Динамо» Брест.

«При анализе матча против «Динамо» первое, что бросилось в глаза – выигранные единоборства. Их было много. Играли хорошо. А команда, которая хочет проиграть, так играть не будет. Тогда, сразу после игры, ничего подозрительного не было.

Лебедев забил мяч, выиграв единоборство у двух защитников. Забил красиво. Алумона реализовал пенальти. Забил, а не пробил мимо.

Денисевич сыграл хорошо. Молодец. Папуш был на уровне.

Рыжко допускал типичные для себя ошибки. А вот у Порываева игра не пошла. У него в принципе тот сезон не задался», – сказал Жуковский.

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