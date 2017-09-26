Виталий Жуковский: «Тишкевич подошел и сказал, что во всем виноват я. Мол, я взял Будакова в команду и началось»

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский выступил свидетелем в суде по делу о договорном характере матча «Ислочь» – «Динамо» Брест.

– В начале июня меня пригласили в АБФФ, где были сотрудники милиции. Они сказали, что в моей команде есть футболисты, которые манипулируют результатами матчей. Я был в шоке. Даже накатила слеза, и появился ком в горле. Сотрудники милиции начали подводить, что и я имею отношение к этому. Я вспылил. Я был уверен в себе и в своих ребятах. Попросил назвать фамилии и предоставить минимальные доказательства, чтобы я поверил и стал помогать. На эмоциях ушел.

Потом встретился с руководством клуба и объяснил ситуацию. Мне сказали, что такого просто не может быть. А потом я включил «Зону Х» и увидел на видео пару человек из «Ислочи». Пришел на тренировку. У многих на лицах было сожаление. Тишкевич подошел и сказал, что во всем виноват я. Мол, я взял Будакова в команду и началось. Что именно началось, я так и не понял до сих пор, – сказал Жуковский.