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Лига чемпионов. ЦСКА принимает «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» против «Баварии»
27.09.2017 12:56 — Новости Спорта | Tribuna.com
Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Карабах» принимает «Рому», «Атлетико» играет с «Челси», «ПСЖ» встречается с «Баварией», лиссабонский «Спортинг» – с «Барселоной».
Лига чемпионов
2-й тур
Группа A
Группа B
Группа C
Группа D
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Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Карабах» принимает «Рому», «Атлетико» играет с «Челси», «ПСЖ» встречается с «Баварией», лиссабонский «Спортинг» – с...
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