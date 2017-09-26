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Лига чемпионов. ЦСКА принимает «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» против «Баварии»

27.09.2017 12:56 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Карабах» принимает «Рому», «Атлетико» играет с «Челси», «ПСЖ» встречается с «Баварией», лиссабонский «Спортинг» – с «Барселоной».

Лига чемпионов

2-й тур

Группа A

ЦСКА Россия – Манчестер Юнайтед Англия
Дата проведения
27 сентября, 21.45, «ЦСКА»
превью матча текстовый онлайн статистика
Базель Швейцария – Бенфика Португалия
Дата проведения
27 сентября, 21.45, «Санкт-Якоб Парк»
превью матча онлайн статистика

Группа B

ПСЖ Франция – Бавария Германия
Дата проведения
27 сентября, 21.45, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика
Андерлехт Бельгия – Селтик Шотландия
Дата проведения
27 сентября, 21.45, «Констант Ванден Сток»
превью матча онлайн статистика

Группа C

Карабах Азербайджан – Рома Италия
Дата проведения
27 сентября, 19.00, « Baku Olympic Stadium »
превью матча онлайн статистика
Атлетико Испания – Челси Англия
Дата проведения
27 сентября, 21.45, «Ванда Метрополитано»
превью матча онлайн статистика

Группа D

Спортинг Португалия – Барселона Испания
Дата проведения
27 сентября, 21.45, «Жозе Алваладе»
превью матча текстовый онлайн статистика
Ювентус Италия – Олимпиакос Греция
Дата проведения
27 сентября, 21.45, «Ювентус Стэдиум»
превью матча онлайн статистика

 

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Во 2-м туре группового этапа Лиги чемпионов «Карабах» принимает «Рому», «Атлетико» играет с «Челси», «ПСЖ» встречается с «Баварией», лиссабонский «Спортинг» – с...

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