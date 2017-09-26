Владимир Бережков: «Нынешний судебный процесс по договорным матчам – маленькая верхушка айсберга. Сдаются матчи сплошь и рядом, и не только в футболе»

Экс- глава департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков поделился мнением о судебном деле по договорным матчам.

– Я бы не сказал, что этот процесс более значим, чем процесс, который проходил в 2006-2007 годах. Тогда было возбуждено первое уголовное дело по материалам «Прессбола». Тогда в эпицентре были 2 матча сборной Беларуси. В 2003 году матчи закончились поражением с разницей в 2 мяча. Тогда продавались матчи национальной команды. Кроме того в фокусе был мяч Кубка УЕФА «Стяуа» – «Неман», и матч «Шахтера» в Кубке Интертото.

Тогда фигурантами были экс-вратарь сборной Шантолосов и журналист газеты «Спорт-Экспресс» Михаил Пукшанский. То дело дошло бы до суда, если бы Шантолосов не скрывался в России. Белорусская федерация футбола сделала Шантолосова персоной нон-грата.

- За 10 лет договорных матчей не было?

– Тогда хорошенько припугнули этот спрут. Сегодня очень много компаний, которые занимаются договорными матчами. В основном они находятся за пределами Беларуси.Хотя в Беларуси имеют хорошие основания в виде очень влиятельных людей. Я говорю это не понаслышке, а исходя из собственного практического опыта. Сам неоднократно задерживался, одевали наручники. Было очень много влиятельных врагов, которые и на мою судьбу повлияли.

То, что существуют договорные матчи, отрицать бесполезно. Этот процесс – маленькая верхушка айсберга. Сдаются матчи сплошь и рядом, и не только в футболе. Спрут побеждает, – сказал Бережков в эфире «Еврорадио».