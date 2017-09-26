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Блашко стала чемпионкой Украины в спринте по летнему биатлону

27.09.2017 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс-белоруска Дарья Блашко стала чемпионкой Украины в спринте по летнему биатлону.

21-летняя спортсменка с одним кругом штрафа опередила на 7,5 секунд Юлию Журавок, которая прошла огневые рубежи чисто. Третьей пришла Надежда Белкина (2 круга, +26,9). 

Напомним, что Блашко в это межсезонье перешла в Украину из сборной Беларуси, но пока не получила разрешения на участие в официальных международных соревнованиях. 

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Экс-белоруска Дарья Блашко стала чемпионкой Украины в спринте по летнему биатлону.

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