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Блашко стала чемпионкой Украины в спринте по летнему биатлону
27.09.2017 14:35 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс-белоруска Дарья Блашко стала чемпионкой Украины в спринте по летнему биатлону.
21-летняя спортсменка с одним кругом штрафа опередила на 7,5 секунд Юлию Журавок, которая прошла огневые рубежи чисто. Третьей пришла Надежда Белкина (2 круга, +26,9).
Напомним, что Блашко в это межсезонье перешла в Украину из сборной Беларуси, но пока не получила разрешения на участие в официальных международных соревнованиях.
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Экс-белоруска Дарья Блашко стала чемпионкой Украины в спринте по летнему биатлону.
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