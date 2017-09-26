БАТЭ — «Арсенал». Все билеты на матч проданы

В Минске продали все одиночные билеты на матч группового раунда футбольной Лиги Европы БАТЭ — «Арсенал».

Продавать их стали в 10 часов в офисе компании Ticketpro. Через четыре часа объявили, что билетов уже нет. Отмечается, что в четверг перед матчем билеты еще могут появиться.

Поединок БАТЭ и лондонского «Арсенала» пройдет 28 сентября на «Борисов-Арене», начало в 20 часов.