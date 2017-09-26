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БАТЭ — «Арсенал». Все билеты на матч проданы
27.09.2017 15:03 — Новости Спорта | Tribuna.com
В Минске продали все одиночные билеты на матч группового раунда футбольной Лиги Европы БАТЭ — «Арсенал».
Продавать их стали в 10 часов в офисе компании Ticketpro. Через четыре часа объявили, что билетов уже нет. Отмечается, что в четверг перед матчем билеты еще могут появиться.
Поединок БАТЭ и лондонского «Арсенала» пройдет 28 сентября на «Борисов-Арене», начало в 20 часов.
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В Минске продали все одиночные билеты на матч группового раунда футбольной Лиги Европы БАТЭ — «Арсенал».
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