АБФФ отказалась от проведения ежемесячных брифингов Сафарьяна

Как сообщили Tribuna.com в пресс-службе АБФФ, ежемесячные брифинги Сергея Сафарьяна больше проводится не будут.

«АБФФ решила отказаться от ежемесячных брифингов, поскольку подобный подход исчерпал себя. В последнее время тематика сузилась, вопросы стали повторяться или иметь схожую смысловую нагрузку. Поскольку брифинг задумывался как оперативная реакция на наиболее актуальные темы, стало очевидно, что цели проекта перестали достигаться в существующем формате. Отсюда и решение «заморозить» инициативу. В ближайшее время мы постараемся поискать адекватную альтернативу брифингам. Пока же подчеркиваем, что остаемся максимально открыты для общения — мы оперативно реагируем на сообщения в социальных сетях, откликаемся на электронные письма по адресам, указанным на сайте, и, как и прежде, готовы к диалогу со СМИ», – говорится в ответе пресс-службы АБФФ на запрос нашего издания.

Напомним, АБФФ проводила ежемесячные брифинги с марта 2015 года. В первое время они проводились в Доме футбола, однако в 2016 году формат был изменен: Сергей Сафарьян общался с одним либо двумя приглашенными болельщиками в студии «АБФФ-ТВ».