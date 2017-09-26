ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

АБФФ отказалась от проведения ежемесячных брифингов Сафарьяна

27.09.2017 15:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Как сообщили Tribuna.com в пресс-службе АБФФ, ежемесячные брифинги Сергея Сафарьяна больше проводится не будут.

«АБФФ решила отказаться от ежемесячных брифингов, поскольку подобный подход исчерпал себя. В последнее время тематика сузилась, вопросы стали повторяться или иметь схожую смысловую нагрузку. Поскольку брифинг задумывался как оперативная реакция на наиболее актуальные темы, стало очевидно, что цели проекта перестали достигаться в существующем формате. Отсюда и решение «заморозить» инициативу. В ближайшее время мы постараемся поискать адекватную альтернативу брифингам. Пока же подчеркиваем, что остаемся максимально открыты для общения — мы оперативно реагируем на сообщения в социальных сетях, откликаемся на электронные письма по адресам, указанным на сайте, и, как и прежде, готовы к диалогу со СМИ», – говорится в ответе пресс-службы АБФФ на запрос нашего издания.

Напомним, АБФФ проводила ежемесячные брифинги с марта 2015 года. В первое время они проводились в Доме футбола, однако в 2016 году формат был изменен: Сергей Сафарьян общался с одним либо двумя приглашенными болельщиками в студии «АБФФ-ТВ».

 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как сообщили Tribuna.com в пресс-службе АБФФ, ежемесячные брифинги Сергея Сафарьяна больше проводится не будут.

Комментарии

 
Новости дня
Новости спорта
 
Владимир Бережков: «Как избавиться от договорных матчей? Букмекеры являются санитарами в этом вопросе»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Спорта

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Спорта)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика