Владимир Бережков: «Как избавиться от договорных матчей? Букмекеры являются санитарами в этом вопросе»

Экс- глава департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков поделился мнением о том, как избавиться от договорных матчей.

«Сейчас скажут, что все это из-за букмекеров. Так могут сказать только люди не умные. Беттинг заинтересован в чистоте спорта. Они теряют деньги на фиксированных результатах. Букмекерские конторы привлекаются в качестве экспертов. В США беттинг запрещен, но там присутствует подпольный тотализатор. Букмекеры являются санитарами в этом вопросе.

Как избавиться от договорных матчей? Не делать крайними букмекеров, а наоборот объединить их усилия, чтобы каждый подозрительный матч ставился в линейку. Чтобы клубы и федерация действовали с критических позиций», – сказал Бережков в эфире «Еврорадио».