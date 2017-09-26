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Владимир Бережков: «Как избавиться от договорных матчей? Букмекеры являются санитарами в этом вопросе»

27.09.2017 15:08 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс- глава департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков поделился мнением о том, как избавиться от договорных матчей.

«Сейчас скажут, что все это из-за букмекеров. Так могут сказать только люди не умные. Беттинг заинтересован в чистоте спорта. Они теряют деньги на фиксированных результатах. Букмекерские конторы привлекаются в качестве экспертов. В США беттинг запрещен, но там присутствует подпольный тотализатор. Букмекеры являются санитарами в этом вопросе.

Как избавиться от договорных матчей? Не делать крайними букмекеров, а наоборот объединить их усилия, чтобы каждый подозрительный матч ставился в линейку. Чтобы клубы и федерация действовали с критических позиций», – сказал Бережков в эфире «Еврорадио».

 
 
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Экс- глава департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков поделился мнением о том, как избавиться от договорных матчей.

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