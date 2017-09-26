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На стадионе «Динамо» практически завершена сборка крыши над трибунами
27.09.2017 12:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Минский стадион «Динамо» приобрел окончательные контуры. На нем практически завершена сборка крыши над трибунами.
Планировалось, что стадион сдадут в эксплуатацию в декабре 2017 года. Однако несколько недель назад председатель Мингорисполкома Андрей Шорец
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Минский стадион «Динамо» приобрел окончательные контуры.
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