«Динамо-Брест» организует чемпионат по CS:GO и FIFA 18

Футбольный клуб «Динамо-Брест» при поддержке Белорусской Федерации Киберспорта проведут турнир по дисциплинам Counter Strike: Global Offensive и FIFA 18 – FCDB CUP’17.

В чемпионате примут участие 8 команд по CS: GO и 16 игроков FIFA 18. Общий призовой фонд турнира составляет 50 тысяч долларов. Из них 40 тысяч разыграют участники CS: GO-турнира, а 10 тысяч разделят между собой киберфутболисты.

FCDB CUP’17 будет состоять из двух этапов. Сперва пройдут онлайн-квалификации: в дисциплине Counter Strike: Global Offensive организаторы разыграют 4 слота на LAN-финал. Остальные участники LAN-финала получат прямые инвайты. Трое из них уже известны – это коллективы Nemiga Gaming, GoodJob и HellRaisers. Восемь команд будут соревноваться по системе Full Double Elimination.

LAN-финал пройдет в спортивно-развлекательном комплексе «Falcon Club» в Минске. Это современная площадка площадью 1980 кв.м. вмещает в себя 2500 человек. Организаторы компенсируют расходы игроков на трансфер, питание и проживание.