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«Авангард» – «Динамо» Минск. Скилле пропустит матч по медицинским показаниям

27.09.2017 15:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Стали известны составы на матч «Авангард» – «Динамо» Минск.

«Авангард»: Фурх (Шилин); Медведев (К) – Меньшиков, Кугрышев – Фисенко (А) – Пережогин; Анелев – Березин, Хохряков – Пьянов – Михеев; Густафссон – Мартынов, Петерссон – Семенов – Эверберг; Файзуллин – Стась (А) – Галимов; Минеев, Манукян.

«Динамо-Минск»: Энрот (Карнаухов); Граньяни – Денисов (К), Матерухин – Хауден – Фонтэйн; Коробов (А) – Шинкевич, Павлович (А) – Ковыршин – Степанов; Лисовец – Хенкель, Дрозд – Волков – Китаров; Кулаков – Шарангович – Лингле; Знахаренко, Буйницкий.

Нападающий Джек Скилле сегодня вне игры по медицинским показаниям. В первом звене его заменит Александр Матерухин.

Вне игры остались Артур Гаврус, Роман Дюков и Степан Горячевских. Вернулся в состав Сергей Дрозд, кроме того, Егор Шарангович вновь сыграет в центре нападения.

 

 
Теги: Минск
 
 
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Стали известны составы на матч «Авангард» – «Динамо» Минск.

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