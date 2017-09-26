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Александр Ермакович: «При хорошей поддержке наших болельщиков и уверенных действиях наших игроков, можем показать хороший результат»

27.09.2017 15:28 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Арсенала».

– Ожидаем, что в четверг в Борисове будет футбольный праздник. Впервые к нам приехал английский гранд. Интересно посмотреть, как мы будем выглядеть на фоне такого именитого соперника. Очень хочется, чтобы мы были конкурентоспособны и показали свой уровень. При хорошей поддержке наших болельщиков и уверенных действиях наших игроков, можем показать хороший результат.

- Станислав Драгун сказал, что не знает никого из состава «Арсенала». Кого знаете вы? Кого стоит опасаться в составе соперников?

– Во-первых, слова Станислава неправильно поняли. Во-вторых, в заявке «Арсенала» 49 игроков, 26 легионеров. Уделять внимание нужно каждому, в составе соперника хватает звезд. Правда, в большой степени «Арсенал» силен своей командной игрой. У соперников очень хороший уровень организации игры в атаке и обороне. Нам нужно будет собрано сыграть именно командно.

- Насколько тяжело готовиться к матчу, когда толком не знаешь состав, который прилетит на игру в четверг?

– Наверное, это первый такой случай. Мы ориентировочно предугадываем состав, но в нем возможны изменения. Рассчитываем, что у соперников есть два варианта состава. У «Арсенала» есть футболисты, которые в большей степени играют в чемпионате, отдельно – в Кубке Англии, отдельно – в Лиге Европы. Все эти обстоятельства учитываются.

- У вас предусмотрено несколько вариантов модели собственной игры?

– В принципе, в этом нет необходимости. «Арсенал» проповедует один стиль игры. Нет такого, чтобы один состав играл в атаку, а второй в оборону. Мы играем с английским грандом, можно планировать все, что угодно, но нужно отталкиваться от силы соперника. Уверен, в четверг в нашем исполнении будет и позиционная атака, и в большей степени позиционная оборона. Мы можем играть по-разному и будем пытаться быть конкурентоспособными, – сказал Ермакович.

 
 
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Главный тренер БАТЭ Александр Ермакович поделился ожиданиями от матча Лиги Европы против «Арсенала».

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