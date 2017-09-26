Владимир Бережков: «Я лишнего болтать не буду, но скажу, что в 2011 году информацию о Тортунове я сообщил, в моем понимании, выше некуда»

Экс- глава департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков рассказал, что знаком с деятельностью Бориса Тортунова, который причастен к договорному матчу «Ислочь» – «Динамо» Брест.

- Возможны ли договорные матчи в хоккее, гандболе?

– Я основательно занимался договорными матчами в «Прессболе». В 2011 году «Минские зубры» играли в МХЛ. Тогда командой руководил Андрей Ковалев. У него несколько матчей были, мягко говоря, странными. Я ему сказал, что у него завелся крот. Один матч был вообще из ряда вон – проиграли со счетом 0:6 при равной игре за зону плей-офф. Андрей сказал, что это было странно. Команду будто подменили. Источники подтвердили информацию. В Череповце проиграли последний период 1:8.

Тогда Ковалев провел собственное расследование. Игроки ему рассказали, что заказчиком результатов выступает Борис Тортунов. Статус у него был очень высокий. Я не мог распоряжаться этой информацией. Я лишнего болтать не буду, но скажу, что информацию о Тортунове я сообщил, в моем понимании, выше некуда. Меня заверили, что все будет хорошо. Люди сказали, что все будет расследовано. Позже узнаю, что увольняют Андрея Ковалева. Некоторое время его карьера буксовала. Его просто убрали из команды и ничего не сделали для того, чтобы расследовать то дело, – сказал Бережков.

К договорному матчу «Ислочь» – «Динамо» Брест причастен экс-вратарь хоккейного минского «Динамо» и команды президента Тортунов