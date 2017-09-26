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Владимир Бережков: «В 2006-07 году следствие определило, что оборот на сделке с матчами сборной Беларуси составил полмиллиона долларов»
27.09.2017 16:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Экс- глава департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков рассказал о том, какие суммы фигурировали в договорных матчах с участием сборной Беларуси.
«В 2006-07 году следствие определило, что оборот на сделке с матчами сборной Беларуси составил полмиллиона долларов. «Заряжали» 40 тысяч игрокам, куш получился полмиллиона», – сказал Бережков в эфире «Еврорадио».
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Владимир Бережков: «В 2006-07 году следствие определило, что оборот на сделке с матчами сборной Беларуси составил полмиллиона долларов»
Экс- глава департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков рассказал о том, какие суммы фигурировали в договорных матчах с участием сборной...
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