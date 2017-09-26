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Владимир Бережков: «В 2006-07 году следствие определило, что оборот на сделке с матчами сборной Беларуси составил полмиллиона долларов»

27.09.2017 16:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс- глава департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков рассказал о том, какие суммы фигурировали в договорных матчах с участием сборной Беларуси.

«В 2006-07 году следствие определило, что оборот на сделке с матчами сборной Беларуси составил полмиллиона долларов. «Заряжали» 40 тысяч игрокам, куш получился полмиллиона», – сказал Бережков в эфире «Еврорадио».

Владимир Бережков: «Нынешний судебный процесс по договорным матчам – маленькая верхушка айсберга. Сдаются матчи сплошь и рядом, и не только в футболе»

 
 
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Экс- глава департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков рассказал о том, какие суммы фигурировали в договорных матчах с участием сборной...

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