Владимир Бережков: «В 2006-07 году следствие определило, что оборот на сделке с матчами сборной Беларуси составил полмиллиона долларов»

Экс- глава департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков рассказал о том, какие суммы фигурировали в договорных матчах с участием сборной Беларуси.

«В 2006-07 году следствие определило, что оборот на сделке с матчами сборной Беларуси составил полмиллиона долларов. «Заряжали» 40 тысяч игрокам, куш получился полмиллиона», – сказал Бережков в эфире «Еврорадио».

Владимир Бережков: «Нынешний судебный процесс по договорным матчам – маленькая верхушка айсберга. Сдаются матчи сплошь и рядом, и не только в футболе»