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Владимир Бережков о несостоявшемся договорном матче «Немана»: «В 2003-м Ковалевича «братки» вывозили в лес, но он не сдался»

27.09.2017 16:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Экс- глава департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков рассказал о случае, когда «Неману» предлагали сдать матч со «Стяуа» в рамках Кубка УЕФА в 2003-м году, а тогда игравший в команде Игорь Ковалевич не пошел на сделку.

– Существует мнение, если бы белорусским игрокам хорошо платили, то договорные матчи исчезли бы.

– Я бы не сказал так. В определенной степени, конечно. Что касается того матча «Немана» в Кубке УЕФА, там нужно было проиграть в три мяча. Но Ковалевич тогда не пошел на эту сделку с совестью. Его там запятнали, было расследование, «братки» приезжали, начинали его «кошмарить», в лес вывозили. Но он не сдался, не пошел на сделку, потому что характер хороший, личность устойчивая. Плюс ко всему руководство клуба платило большие деньги за прохождение в следующий раунд. Должно быть равновесие. Один игрок редко пойдет сдавать матч, – сказал Бережков.

Отметим, что в настоящее время Игорь Ковалевич является главным тренером гродненского клуба.

 
 
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Экс- глава департамента маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков рассказал о случае, когда «Неману» предлагали сдать матч со «Стяуа» в рамках Кубка УЕФА в...

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