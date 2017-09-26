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Шарангович забросил первую шайбу в КХЛ

27.09.2017 17:49 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Нападающий минского «Динамо» Егор Шарангович отличился заброшенной шайбой в матче с «Авангардом».

Таким образом, этот гол стал для форварда первым в составе «зубров» и дебютным в КХЛ. Шарангович проводит 16-й матч.

Статистику хоккеиста смотрите здесь.

 
 
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Нападающий минского «Динамо» Егор Шарангович отличился заброшенной шайбой в матче с «Авангардом».

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