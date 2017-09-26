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Виталий Жуковский: «Если «Ислочи» не будет в высшей лиге, то не будет ничего: ни команды, ни детской школы»

27.09.2017 18:26 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский, который проходит свидетелем по делу о договорных матчах, рассказал о последствиях для команды, некоторые игроки которой в прошлом году намеренно сдавали матч с брестским «Динамо».

– Клуба может в следующем году не быть. Федерация нас наказала семью штрафными очками (клуб начал сезон с минус 7 очков). От спасительного места мы сейчас отстаем прилично. Если клуба не будет в вышке, он не сможет получать должное финансирование по 191 Указу. Не будет ничего: ни команды, ни детской школы.

– Какова вероятность, что останетесь?

– Процентов 10-15, – сказал Жуковский.

Репортаж с сегодняшнего заседания по делу о договорных матчах читайте в блоге журналиста Tribuna.com Андрея Масловского.

 
 
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Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский, который проходит свидетелем по делу о договорных матчах, рассказал о последствиях для команды, некоторые игроки...

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