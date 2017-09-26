БАТЭ – «Арсенал». Озил, Чех и Рэмзи не полетели в Беларусь

«Арсенал» отправился в Беларусь на матч группового раунда Лиги Европы против БАТЭ.

Как сообщает издание Daily Mail, в выездном составе не оказалось несколько игроков основного состава.

В Лондоне остались: Месут Озил, Алекс Ивоби, Аарон Рэмзи, Петр Чех, Лоран Косьельни и Гранит Джака.

Из опытных игроков на поле могут выйти Тео Уолкотт, Оливье Жиру и Джек Уилшер.

Матч БАТЭ и «Арсенала» пройдет 28 сентября на «Борисов-Арене», начало в 20.00. Все билеты на игру проданы.