|
Игрок «Кабс» рассыпал чипсы фаната, когда ловил мяч во время игры, а потом купил ему новые
27.09.2017 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Игрок «Чикаго Кабс» Аддисон Рассел во время матча MLB против «Сент-Луиса» рассыпал чипсы одного из фанатов.
Рассел ловил мяч, улетевший на трибуны, и случайно наткнулся на болельщика «Сент-Луиса», рассыпав его чипсы и пролив соус.
После игры спортсмен купил фанату новые чипсы, заодно устроив совместную фотосессию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игрок «Чикаго Кабс» Аддисон Рассел во время матча MLB против «Сент-Луиса» рассыпал чипсы одного из фанатов.
|
Архив (Новости Спорта)
Комментарии