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Игрок «Кабс» рассыпал чипсы фаната, когда ловил мяч во время игры, а потом купил ему новые

27.09.2017 16:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Игрок «Чикаго Кабс» Аддисон Рассел во время матча MLB против «Сент-Луиса» рассыпал чипсы одного из фанатов.

Рассел ловил мяч, улетевший на трибуны, и случайно наткнулся на болельщика «Сент-Луиса», рассыпав его чипсы и пролив соус.

После игры спортсмен купил фанату новые чипсы, заодно устроив совместную фотосессию.

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Игрок «Чикаго Кабс» Аддисон Рассел во время матча MLB против «Сент-Луиса» рассыпал чипсы одного из фанатов.

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