Горди Дуайер: «Надеялись взять в Омске очки, но подвели ненужные удаления»

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (1:4).

«Для нас это заключительная игра непростого выезда. Конечно, надеялись взять очки. Но подвели ненужные удаления, которые повлияли на ход матча. Из положительных моментов отмечу то, что не опустили руки после неудачного начала, боролись до конца. Здорово вошел в игру и показал себя с наилучшей стороны Михаил Карнаухов. Также выделю первый гол в КХЛ Егора Шаранговича. Это будущее нашего клуба, на которое возлагаем большие надежды», – сказал Дуайер.