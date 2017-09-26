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Юношеская лига УЕФА. «Лиепая» принимает солигорский «Шахтер» и другие матчи

27.09.2017 19:07 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Юношеская лига УЕФА

Путь Лиги чемпионов

Групповой этап

2-й тур

Группа A

Лиепая U-19 Латвия – Шахтер С U-19 Беларусь 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
27 сентября, 19.00, «Даугава Лиепая»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 6 Kozel.
Лиепая U-19 – Smiltnieks, Sidorovs, Smetanovs, Fogelis, Ziemelis, Ķipsts, Rubezis, Pētersons, Jaunarājs-Janvāris, Tobers, Куртиш.
Шахтер С U-19 – Stankevich, Тупалов, Янковский, Пилиповец, Цеван, Сенько, Мосичев, Kozel, Куцепалов, Ngome, Баль.

 

ЦСКА U-19 Россия – Ман Юнайтед U-19 Англия 1:2 (0:2, 1:0)
Дата проведения
27 сентября, 14.00, «Октябрь»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 8 Барлоу, 0:2 – 38 Гомес, 1:2 – 90 Меренчуков.
ЦСКА U-19Зириков, Марадишвили (Меренчуков, 63), Лазарев (Елеев, 77), Волков, Мацхарашвили, Олейников, Тикнизян, Хосонов, Захаров, Фищенко, Пухов (Жиронкин, 57).
Ман Юнайтед U-19Мута-Себтауи, Лэрд, Сан, Уоррен, О`Коннор, Бонен, Хэмилтон, Кеньон (Тэннер, 60), Гомес (Уильямс, 86), Барлоу (Гарнер, 73), Боуи.
Предупреждения:
Хосонов (37), Лэрд (82).

 

Базель U-19 Швейцария – Бенфика U-19 Португалия 2:2 (1:1, 1:1)
Дата проведения
27 сентября, 17.00, «Leichtathletik-Stadion St. Jakob»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 22 Гонсалу Лоурейру, 1:1 – 33 Веско, 2:1 – 53 Окафор, 2:2 – 90 Гонсалу Лоурейру.
Базель U-19Пукай, Лекай, Исуфи, Жунич, Пепси (Еременко, 60), Бислими, Окафор, Стабиле, Лихти (Веско, 30), Пулулу (Schmidt, 68), Челант.
Бенфика U-19Даниэл Азеведу, Рикарду Араужу, Педру Кошта (Machado, 73), Гонсалу Лоурейру, Флорентину, Жоау Секейра (Эмбало, 65), Жедсон Фернандеш, Etienne, Жоау Филипе, Жозе Гомеш, Нуну Сантуш (Джу, 57).
Предупреждения:
Челант (39), Etienne (59), Пулулу (67), Еременко (78), Даниэл Азеведу (88).

Группа B

ПСЖ U-19 Франция – Бавария U-19 Германия 1:1 (0:2, 1:0)
Дата проведения
27 сентября, 17.00, «Жорж Лефевр»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 26 Пудич, 0:2 – 26 Пудич, 1:2 – 62 Мзауийяни.
ПСЖ U-19Сибуа, Каллегари (Мзауийяни, 55), Нсоки, Жоржен, Адли (Ebimbe, 77), Гомес, Attah, Мбе Со, Диаби, Веа, Гюджлю (Постолаки, 63).
Бавария U-19Хофманн, Рауш, Нитцль, Май, Станишич, Цайзер, Шабани (Heiland, 90), Винцхаймер, Пудич (Штиллер, 86), Елисич, Эвина (Колльманн, 79).
Предупреждения:
Шабани (31), Нсоки (55).

 

Андерлехт U-19 Бельгия – Селтик U-19 Шотландия 1:2 (0:2, 1:0)
Дата проведения
27 сентября, 17.00, «Ван-Рой-стадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 3 Джонстон, 0:2 – 11 Хендри, 1:2 – 66 Локонга.
Андерлехт U-19Влиген, Делькруа, Борнаув, Эль-Кабабри, Фулон, Коррин, Девале, Салемакерс, Азеведо-Жанеля (Версхарен, 58), Локонга (Массхо, 88), Амузу (Тинелли, 74).
Селтик U-19Маллен, Уэлш, Дис, Даффи (Сейвори, 85), Макинрой, Хилл, Хендри, Хендерсон (Белл, 63), Джонстон (Уотсон, 72), Эйтчисон, Миллер.
Предупреждения:
Миллер (43), Макинрой (57), Салемакерс (76), Даффи (79), Маллен (90).

Группа C

Карабах U-19 Азербайджан – Рома U-19 Италия 0:3 (0:1, 0:2)
Дата проведения
27 сентября, 13.00, «Azarsun Arena»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 11 Целар, 0:2 – 60 Целар, 0:3 – 77 Антонуччи.
Карабах U-19Гусейнов, Хасанов, Стойменовски, Гусейнов, Миовски (Алиев, 43), Алиев (Рзаев, 75), Асадов, Мехдиев (Ибрагимов, 53), Алиев, Ферзалиев, Рустемов.
Рома U-19Романьоли, Карньелутти, Трусеску, Чаваттини, Вало, Маркуччи (Пеццелла, 74), Медоус, Антонуччи (Бесуйхен, 80), Целар (Петрунгаро, 88), Каппа, Риккарди.
Предупреждения:
Чаваттини (19), Алиев (59).

 

Атлетико U-19 Испания – Челси U-19 Англия 1:3 (1:3, 0:0)
Дата проведения
27 сентября, 15.00, «Серро-дель-Эспино»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 5 Браун, 0:2 – 10 Стерлинг, 1:2 – 13, пенальти Рубен Фернандес, 1:3 – 28 Мэддокс.
Атлетико U-19Дос Сантос, Сабатер (Дорта, 59), Пуньяль, Муньос, Манрике (Салидо, 69), Хуан Агуэро (Обама, 59), Фандиньо, Мойя, Муэс, Джованни, Рубен Фернандес.
Челси U-19Булка, Грант, Чалоба, Джеймс, Стерлинг, Макикран (Галлахер, 79), Ампаду, Маккормик, Мэддокс, Хадсон-Одои (Фамилио-Кастильо, 75), Браун (Тэйлор-Кроссдейл, 83).
Предупреждения:
Сабатер (20), Рубен Фернандес (51), Фандиньо (60), Муэс (76), Фамилио-Кастильо (85), Салидо (86).

Группа D

Спортинг U-19 Португалия – Барселона U-19 Испания 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
27 сентября, 17.00, «Аурелиу Перейра»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 61 Серхио Гомес.
Спортинг U-19Луиш Машимиану, Тиагу Джало, Тьерри Коррейя, Конте, Silva (Brás, 72), Педру Феррейра, Даниэл Браганса, Элвеш Балде (Педру Мендеш, 77), Мигел Луиш (Жоау Оливейра, 66), Goulart, Рафаэл Леау.
Барселона U-19Пенья, Морей, Куэнка, Миранда, Брандарис, Пуч, Мончу, Кольядо, Абель Руис (Мара, 82), Серхио Гомес (Calavera, 74), Карлес Перес (Кабаши, 88).
Предупреждения:
Тиагу Джало (12), Куэнка (15), Серхио Гомес (19), Педру Феррейра (21), Мончу (86), Мара (90), Brás (90), Кабаши (90).

 

Ювентус U-19 Италия – Олимпиакос U-19 Греция 3:1 (1:1, 2:0)
Дата проведения
27 сентября, 16.00, «Campo Ale & Ricky»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 23 Врусай, 1:1 – 33 Оливьери, 2:1 – 52 Камерай, 3:1 – 68 Ди Пардо.
Ювентус U-19Дель Фаверо, Serrão (Капеллини, 80), Вольякко, Трипальделли, Оливьери, Калигара, Монтаперто (Ди Пардо, 10), Портанова, Николусси-Кавилья (Мерио, 86), Туре, Камерай.
Олимпиакос U-19Скафидас, Цибукас, Айотис, Галупис, Церконис (Неофитидис, 56), Хацииоаннидис, Ксенитидис, Пейос (Зьякас, 68), Врусай, Войлис, Костанасиос (Georgantis, 85).
Предупреждения:
Пейос (33), Калигара (56), Костанасиос (75).

Путь национальных чемпионов

1-й раунд

Первые матчи

Кайрат U-19 Казахстан – Краснодар U-19 Россия 2:2 (1:2, 1:0)
Дата проведения
27 сентября, 16.00, «Орталык Алматы»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 29 Shvyrev, 1:1 – 45 Игнатьев, 1:2 – 45 Уткин, 2:2 – 83 Alip.
Кайрат U-19 – Ustimenko, Astanov (Bitussupov, 68), Айторе, Суюнов (Serikov, 74), Shvyrev (Agzambayev, 82), Ulshin, Нурдалиев, Alip, Оразов, Yarkov, Бахтияров.
Краснодар U-19Сафонов, Григорян (Khalnazarov, 75), Бородин, Парадин, Черников (Tekuchev, 56), Голубев, Ivanov, Уткин, Bochko (Ivashin, 84), Сулейманов, Игнатьев.
Предупреждения:
Нурдалиев (25), Голубев (33), Черников (34), Оразов (34), Astanov (42), Суюнов (57), Парадин (58).
Удаления:
Голубев (61), Ustimenko (89).

 

 

Интер U-19 Италия – Динамо К U-19 Украина 2:2 (0:1, 2:1)
Дата проведения
27 сентября, 15.00, «Stadio Ernesto Breda»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 10 Цитаишвили, 0:2 – 67 Шапаренко, 1:2 – 69, пенальти Пинамонти, 2:2 – 71 Одгор.
Интер U-19Джекич, Сала (Дзаппа, 63), Ломбардони, Вальетти, Ванхойсден (Нолан, 41), Дзаньоло, Рада, Скиро (Ровер, 33), Эммерс, Одгор, Пинамонти.
Динамо К U-19Кучерук, Дубинчак, Миколенко, Малышкин, Булеца, Цитаишвили (Мащенко, 75), Козыренко (Исаенко, 81), Калюжный, Шапаренко, Билошевский (Приходько, 70), Янаков.
Предупреждения:
Шапаренко (26), Билошевский (37), Одгор (61), Ломбардони (81).

 

Динамо Бухарест U-19 Румыния – Локомотива Загреб U-19 Хорватия 0:2 (0:1, 0:1)
Дата проведения
26 сентября, 16.00, «Динамо»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 26 Кастрати, 0:2 – 52, пенальти Дунич.
Динамо Бухарест U-19Эшану, Мишилэрику (Рэдукан, 58), Григоре, Гецу, Мотрок, Георге, Василе (Митраку, 75), Георге, Крецу, Влад (Мэгуряну, 66), Молдовяну.
Локомотива Загреб U-19Василь, Мерсинай, Руфати, Майценич, Хуйбер, Краинович, Виноградац (Горичан, 90), Брезина, Дунич (Добрич, 77), Сканси (Вранькович, 67), Кастрати.
Предупреждения:
Георге (50), Руфати (57), Виноградац (62), Георге (90).

 

Бордо U-19 Франция – Ред Булл U-19 Австрия 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
26 сентября, 18.00, «Stade Robert Brettes»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 33 Шмид.
Бордо U-19Пуссен, Кунде, Сиссоко, Каррик, Бому, Бенрау (Тчуамени, 57), Юссуф, Ако, да Вейга (Баква, 58), Нок (Траоре, 81), Нилор.
Ред Булл U-19Жинель, Дембеле, Газибегович, Майсль, Геллес, Шмид, Горцель, Собослаи, Штурм (Жикич, 75), Шмидт (Ансельм, 81), Майстер (Адаму, 87).
Предупреждения:
да Вейга (42), Шмид (51), Майсль (66), Сиссоко (76), Нилор (90).
Удаление:
Дембеле (77).

 

Зимбру U-19 Молдова – Влазния U-19 Албания 3:1 (1:0, 2:1)
Дата проведения
26 сентября, 19.00, «стадион Зимбру»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 22 Стынэ, 2:0 – 77 Донцу, 3:0 – 80 Юрашко, 3:1 – 86, пенальти Пуси.
Зимбру U-19Попович, Япэрэ, Богачук, Кишка, Мырзак, Нагорный (Постика, 76), Стынэ, Скоарцэ (Граур, 90), Фуртунэ, Донцу (Мурованый, 82), Юрашко.
Влазния U-19Кярри, Шима, Лекай, Милоти, Хюсенай, Фикай (Кярдаку, 53), Смайли, Брахими, Рахова, Палюшани (Стафа, 80), Пуси.
Предупреждения:
Хюсенай (26), Нагорный (44), Милоти (67), Брахими (80), Богачук (90).

 

Хаммарбю U-19 Швеция – Аякс U-19 Голландия 0:4 (0:0, 0:4)
Дата проведения
26 сентября, 20.00, «Олимпийский стадион»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 51 Эккеленкамп, 0:2 – 53 Эккеленкамп, 0:3 – 70 Нуннели, 0:4 – 90 Гравенберг.
Хаммарбю U-19Гатика, Круснелль, Хультин, Альм, Рюландер, Секуар, Эдлунд (Альсанати, 75), Бенгтссон (Джарретт-Марстон, 35), Дурмаз, Нильссон (Дуглас, 86), Митандер.
Аякс U-19Эль-Мааш, тер Хейде, Соломонс, Кемпер, Баккер, Эккеленкамп (Гравенберг, 71), Сидул, Юлятупа, Паскуали, Сирхейс (Данило, 77), Нуннели (Тетани, 73).
Предупреждение:
тер Хейде (66).

 

КяПа U-19 Финляндия – Эсбьерг U-19 Дания 1:2 (1:1, 0:1)
Дата проведения
27 сентября, 14.00, «стадион ИСС»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 28 Киуру, 1:1 – 38 Ольсен, 1:2 – 69 Эгелунд.
КяПа U-19Саарто, Рахикка, Лаппалайнен (Абукар, 46), Коскинен, Мериляйнен (Амин, 77), Алавайкко, Алентола, Ээрола, Кауппила, Киуру, Ряйсянен (Исрапов, 72).
Эсбьерг U-19Киккенборг, Ольсен (Ленне, 79), Шульц, Кристиансен, Анкерсен, Истер, Бэкгор, Ларсен (Хольм, 55), Мортенсен (Нильсен, 69), Эгелунд, Эгелунд.
Предупреждения:
Эгелунд (58), Мортенсен (68), Коскинен (71).

 

Лудогорец U-19 Болгария – Железничар U-19 Босния и Герцеговина 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
27 сентября, 16.00, «Лудогорец Арена»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 63 Муягич, 1:1 – 88, автогол Beširević.
Лудогорец U-19 – Damyanov, Ковачев, Милков (Dimitrov, 68), Славов, Yankov (Петров, 60), Ковачев, Климентов, Valchev, Дост, Minchev, Иванов (Stoyanov, 75).
Железничар U-19 – Dujmović, Šehić (Mujarić, 88), Osmanović (Nuhanovic, 82), Dubačkić, Dacić, Beširević, Жерич, Šehić (Zilić, 90), Хайдаревич, Velić, Муягич.
Предупреждения:
Хайдаревич (75), Петров (90).

 

Бурсаспор U-19 Турция – Сабуртало U-19 Грузия 0:1 (0:1, 0:0)
Дата проведения
27 сентября, 17.00, «Timsah Arena»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 26 Kapanadze.
Бурсаспор U-19Дадакдениз, Karaca (Yasak, 46), Kahya, Kara (Tunçay, 65), Keskin, Kapacak, Gönüllü, Sevinç, Özcan, Akgönül (Akkuş, 87), Yilmaz.
Сабуртало U-19 – Naskidashvili, Chotalishvili, Mali, Лаквехелиани (Matozashvili, 82), Guliashvili (Javakhishvili, 71), Jinjolava, Кохреидзе, Kapanadze, Purtseladze, Khubashvili, Ivaniadze (Buighlishvili, 69).
Предупреждения:
Khubashvili (15), Mali (35), Naskidashvili (36), Кохреидзе (45), Jinjolava (54), Kahya (78).

 

Бродарац U-19 Сербия – Маккаби Х U-19 Израиль 0:1 (второй тайм)
Дата проведения
27 сентября, 18.00, «Stadion Michel Platini»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 13 Даан.
Бродарац U-19 – Zdravković, Lukić, Tošesk, Mitrović, Babović, Ivančević, Đurić, Joković, Golubović, Kojić, Lukić.
Маккаби Х U-19Фукс, Jaber, Даба, Дараселия, Masarwa, Коэн, Абу-Янб, Morgan (Sela, 54), Канаан, Dery, Даан.
Предупреждения:
Дараселия (24), Joković (32), Lukić (45), Jaber (61).

 

Дюделанж U-19 Люксембург – Спарта U-19 Чехия 0:2 (второй тайм)
Дата проведения
27 сентября, 18.00, «Жос Носбом»
превью матча онлайн статистика
Голы:
0:1 – 7 Маречек, 0:2 – 35 Дрхал.
Дюделанж U-19 – Esposito, Santos, Klica (Mendes, 39), Rodrigues, Omosanya, Gonçalves, Camara, Brandenburger, Özkan, Sabotic, Natami.
Спарта U-19Бачковски, Майка, Hucek, Hezoucky, Седлачек, Маречек, Maksić, Шнайдр, Simacek, Дрхал, Новотны (Фортелны, 46).
Предупреждения:
Mendes (48), Sabotic (56).

 

Сутьеска Никшич U-19 Черногория – Гонвед U-19 Венгрия 0:1 (первый тайм)
Дата проведения
27 сентября, 19.00, «Край Быстрице»
превью матча онлайн статистика
Гол:
0:1 – 20 Биро.
Сутьеска Никшич U-19 – Dubljanić, Erakovic, Osmajić, Vlahovic, Bećirović, Vlahović, Марушич, Mićunović, Babić, Krulanović, Bubanja.
Гонвед U-19 – Berla, Májer, Bodrogi, Temesvári, Kovács, Nagy, Стоякович, Szabo, Balint, Bence, Биро.

 

Нитра U-19 Словакия – Шкендия-79 U-19 Македония 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
27 сентября, 19.00, «Štadión pod Zoborom Vedľajšie Ihrisko»
превью матча онлайн статистика
Нитра U-19 – Baláži, Рихтарик, Махо, Фабиш, Koša, Гулаш, Pajer, Paľo, Kubica, Фабры, Хобот.
Шкендия-79 U-19 – Iljazi, Redjepi, Imeri, Bekjiri, Rasimi, Шефити, Зейнулаи, Aliti, Фазлагич, Osmani, Ljuma.
Предупреждение:
Imeri (13).

 

Брейдаблик U-19 Исландия – Легия U-19 Польша 0:0 (первый тайм)
Дата проведения
27 сентября, 19.00, «Копавогсволлюр»
превью матча онлайн статистика
Брейдаблик U-19Гуннарссон, Ингимарссон, Стефанссон, Стефанссон, Helgason, Макшейн, Адальстейнссон, Тордарсон, Ингварссон, Виллумссон, Willumsson.
Легия U-19Кохальски, Olszewski, Бондаренко, Жиро, Neuman, Шчепаньски, Ванек, Прашелик, Орлик, Krol, Гураль.

 

ЮСД U-19 Ирландия – Мольде U-19 Норвегия
Дата проведения
27 сентября, 20.30, «ЮСД-Боул»
превью матча онлайн статистика

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.

 

 
 
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