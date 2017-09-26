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Юношеская лига УЕФА. «Лиепая» принимает солигорский «Шахтер» и другие матчи
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Юношеская лига УЕФА
Путь Лиги чемпионов
Групповой этап
2-й тур
Группа A
- Дата проведения
-
27 сентября, 19.00, «Даугава Лиепая»
- Гол:
-
0:1 –
6 Kozel.
Лиепая U-19 –
Smiltnieks, Sidorovs, Smetanovs, Fogelis, Ziemelis, Ķipsts, Rubezis, Pētersons, Jaunarājs-Janvāris, Tobers, Куртиш.
Шахтер С U-19 –
Stankevich, Тупалов, Янковский, Пилиповец, Цеван, Сенько, Мосичев, Kozel, Куцепалов, Ngome, Баль.
- Дата проведения
-
27 сентября, 14.00, «Октябрь»
- Голы:
-
0:1 –
8 Барлоу,
0:2 –
38 Гомес,
1:2 –
90 Меренчуков.
ЦСКА U-19 –
Зириков, Марадишвили (Меренчуков, 63), Лазарев (Елеев, 77), Волков, Мацхарашвили, Олейников, Тикнизян, Хосонов, Захаров, Фищенко, Пухов (Жиронкин, 57).
Ман Юнайтед U-19 –
Мута-Себтауи, Лэрд, Сан, Уоррен, О`Коннор, Бонен, Хэмилтон, Кеньон (Тэннер, 60), Гомес (Уильямс, 86), Барлоу (Гарнер, 73), Боуи.
- Предупреждения:
-
Хосонов
(37), Лэрд
(82).
- Дата проведения
-
27 сентября, 17.00, «Leichtathletik-Stadion St. Jakob»
- Голы:
-
0:1 –
22 Гонсалу Лоурейру,
1:1 –
33 Веско,
2:1 –
53 Окафор,
2:2 –
90 Гонсалу Лоурейру.
Базель U-19 –
Пукай, Лекай, Исуфи, Жунич, Пепси (Еременко, 60), Бислими, Окафор, Стабиле, Лихти (Веско, 30), Пулулу (Schmidt, 68), Челант.
Бенфика U-19 –
Даниэл Азеведу, Рикарду Араужу, Педру Кошта (Machado, 73), Гонсалу Лоурейру, Флорентину, Жоау Секейра (Эмбало, 65), Жедсон Фернандеш, Etienne, Жоау Филипе, Жозе Гомеш, Нуну Сантуш (Джу, 57).
- Предупреждения:
-
Челант
(39), Etienne
(59), Пулулу
(67), Еременко
(78), Даниэл Азеведу
(88).
Группа B
- Дата проведения
-
27 сентября, 17.00, «Жорж Лефевр»
- Голы:
-
0:1 –
26 Пудич,
0:2 –
26 Пудич,
1:2 –
62 Мзауийяни.
ПСЖ U-19 –
Сибуа, Каллегари (Мзауийяни, 55), Нсоки, Жоржен, Адли (Ebimbe, 77), Гомес, Attah, Мбе Со, Диаби, Веа, Гюджлю (Постолаки, 63).
Бавария U-19 –
Хофманн, Рауш, Нитцль, Май, Станишич, Цайзер, Шабани (Heiland, 90), Винцхаймер, Пудич (Штиллер, 86), Елисич, Эвина (Колльманн, 79).
- Предупреждения:
-
Шабани
(31), Нсоки
(55).
- Дата проведения
-
27 сентября, 17.00, «Ван-Рой-стадион»
- Голы:
-
0:1 –
3 Джонстон,
0:2 –
11 Хендри,
1:2 –
66 Локонга.
Андерлехт U-19 –
Влиген, Делькруа, Борнаув, Эль-Кабабри, Фулон, Коррин, Девале, Салемакерс, Азеведо-Жанеля (Версхарен, 58), Локонга (Массхо, 88), Амузу (Тинелли, 74).
Селтик U-19 –
Маллен, Уэлш, Дис, Даффи (Сейвори, 85), Макинрой, Хилл, Хендри, Хендерсон (Белл, 63), Джонстон (Уотсон, 72), Эйтчисон, Миллер.
- Предупреждения:
-
Миллер
(43), Макинрой
(57), Салемакерс
(76), Даффи
(79), Маллен
(90).
Группа C
- Дата проведения
-
27 сентября, 13.00, «Azarsun Arena»
- Голы:
-
0:1 –
11 Целар,
0:2 –
60 Целар,
0:3 –
77 Антонуччи.
Карабах U-19 –
Гусейнов, Хасанов, Стойменовски, Гусейнов, Миовски (Алиев, 43), Алиев (Рзаев, 75), Асадов, Мехдиев (Ибрагимов, 53), Алиев, Ферзалиев, Рустемов.
Рома U-19 –
Романьоли, Карньелутти, Трусеску, Чаваттини, Вало, Маркуччи (Пеццелла, 74), Медоус, Антонуччи (Бесуйхен, 80), Целар (Петрунгаро, 88), Каппа, Риккарди.
- Предупреждения:
-
Чаваттини
(19), Алиев
(59).
- Дата проведения
-
27 сентября, 15.00, «Серро-дель-Эспино»
- Голы:
-
0:1 –
5 Браун,
0:2 –
10 Стерлинг,
1:2 –
13, пенальти Рубен Фернандес,
1:3 –
28 Мэддокс.
Атлетико U-19 –
Дос Сантос, Сабатер (Дорта, 59), Пуньяль, Муньос, Манрике (Салидо, 69), Хуан Агуэро (Обама, 59), Фандиньо, Мойя, Муэс, Джованни, Рубен Фернандес.
Челси U-19 –
Булка, Грант, Чалоба, Джеймс, Стерлинг, Макикран (Галлахер, 79), Ампаду, Маккормик, Мэддокс, Хадсон-Одои (Фамилио-Кастильо, 75), Браун (Тэйлор-Кроссдейл, 83).
- Предупреждения:
-
Сабатер
(20), Рубен Фернандес
(51), Фандиньо
(60), Муэс
(76), Фамилио-Кастильо
(85), Салидо
(86).
Группа D
- Дата проведения
-
27 сентября, 17.00, «Аурелиу Перейра»
- Гол:
-
0:1 –
61 Серхио Гомес.
Спортинг U-19 –
Луиш Машимиану, Тиагу Джало, Тьерри Коррейя, Конте, Silva (Brás, 72), Педру Феррейра, Даниэл Браганса, Элвеш Балде (Педру Мендеш, 77), Мигел Луиш (Жоау Оливейра, 66), Goulart, Рафаэл Леау.
Барселона U-19 –
Пенья, Морей, Куэнка, Миранда, Брандарис, Пуч, Мончу, Кольядо, Абель Руис (Мара, 82), Серхио Гомес (Calavera, 74), Карлес Перес (Кабаши, 88).
- Предупреждения:
-
Тиагу Джало
(12), Куэнка
(15), Серхио Гомес
(19), Педру Феррейра
(21), Мончу
(86), Мара
(90), Brás
(90), Кабаши
(90).
- Дата проведения
-
27 сентября, 16.00, «Campo Ale & Ricky»
- Голы:
-
0:1 –
23 Врусай,
1:1 –
33 Оливьери,
2:1 –
52 Камерай,
3:1 –
68 Ди Пардо.
Ювентус U-19 –
Дель Фаверо, Serrão (Капеллини, 80), Вольякко, Трипальделли, Оливьери, Калигара, Монтаперто (Ди Пардо, 10), Портанова, Николусси-Кавилья (Мерио, 86), Туре, Камерай.
Олимпиакос U-19 –
Скафидас, Цибукас, Айотис, Галупис, Церконис (Неофитидис, 56), Хацииоаннидис, Ксенитидис, Пейос (Зьякас, 68), Врусай, Войлис, Костанасиос (Georgantis, 85).
- Предупреждения:
-
Пейос
(33), Калигара
(56), Костанасиос
(75).
Путь национальных чемпионов
1-й раунд
Первые матчи
- Дата проведения
-
27 сентября, 16.00, «Орталык Алматы»
- Голы:
-
1:0 –
29 Shvyrev,
1:1 –
45 Игнатьев,
1:2 –
45 Уткин,
2:2 –
83 Alip.
Кайрат U-19 –
Ustimenko, Astanov (Bitussupov, 68), Айторе, Суюнов (Serikov, 74), Shvyrev (Agzambayev, 82), Ulshin, Нурдалиев, Alip, Оразов, Yarkov, Бахтияров.
Краснодар U-19 –
Сафонов, Григорян (Khalnazarov, 75), Бородин, Парадин, Черников (Tekuchev, 56), Голубев, Ivanov, Уткин, Bochko (Ivashin, 84), Сулейманов, Игнатьев.
- Предупреждения:
-
Нурдалиев
(25), Голубев
(33), Черников
(34), Оразов
(34), Astanov
(42), Суюнов
(57), Парадин
(58).
- Удаления:
-
Голубев
(61), Ustimenko
(89).
- Дата проведения
-
27 сентября, 15.00, «Stadio Ernesto Breda»
- Голы:
-
0:1 –
10 Цитаишвили,
0:2 –
67 Шапаренко,
1:2 –
69, пенальти Пинамонти,
2:2 –
71 Одгор.
Интер U-19 –
Джекич, Сала (Дзаппа, 63), Ломбардони, Вальетти, Ванхойсден (Нолан, 41), Дзаньоло, Рада, Скиро (Ровер, 33), Эммерс, Одгор, Пинамонти.
Динамо К U-19 –
Кучерук, Дубинчак, Миколенко, Малышкин, Булеца, Цитаишвили (Мащенко, 75), Козыренко (Исаенко, 81), Калюжный, Шапаренко, Билошевский (Приходько, 70), Янаков.
- Предупреждения:
-
Шапаренко
(26), Билошевский
(37), Одгор
(61), Ломбардони
(81).
- Дата проведения
-
26 сентября, 16.00, «Динамо»
- Голы:
-
0:1 –
26 Кастрати,
0:2 –
52, пенальти Дунич.
Динамо Бухарест U-19 –
Эшану, Мишилэрику (Рэдукан, 58), Григоре, Гецу, Мотрок, Георге, Василе (Митраку, 75), Георге, Крецу, Влад (Мэгуряну, 66), Молдовяну.
Локомотива Загреб U-19 –
Василь, Мерсинай, Руфати, Майценич, Хуйбер, Краинович, Виноградац (Горичан, 90), Брезина, Дунич (Добрич, 77), Сканси (Вранькович, 67), Кастрати.
- Предупреждения:
-
Георге
(50), Руфати
(57), Виноградац
(62), Георге
(90).
- Дата проведения
-
26 сентября, 18.00, «Stade Robert Brettes»
- Гол:
-
0:1 –
33 Шмид.
Бордо U-19 –
Пуссен, Кунде, Сиссоко, Каррик, Бому, Бенрау (Тчуамени, 57), Юссуф, Ако, да Вейга (Баква, 58), Нок (Траоре, 81), Нилор.
Ред Булл U-19 –
Жинель, Дембеле, Газибегович, Майсль, Геллес, Шмид, Горцель, Собослаи, Штурм (Жикич, 75), Шмидт (Ансельм, 81), Майстер (Адаму, 87).
- Предупреждения:
-
да Вейга
(42), Шмид
(51), Майсль
(66), Сиссоко
(76), Нилор
(90).
- Удаление:
-
Дембеле
(77).
- Дата проведения
-
26 сентября, 19.00, «стадион Зимбру»
- Голы:
-
1:0 –
22 Стынэ,
2:0 –
77 Донцу,
3:0 –
80 Юрашко,
3:1 –
86, пенальти Пуси.
Зимбру U-19 –
Попович, Япэрэ, Богачук, Кишка, Мырзак, Нагорный (Постика, 76), Стынэ, Скоарцэ (Граур, 90), Фуртунэ, Донцу (Мурованый, 82), Юрашко.
Влазния U-19 –
Кярри, Шима, Лекай, Милоти, Хюсенай, Фикай (Кярдаку, 53), Смайли, Брахими, Рахова, Палюшани (Стафа, 80), Пуси.
- Предупреждения:
-
Хюсенай
(26), Нагорный
(44), Милоти
(67), Брахими
(80), Богачук
(90).
- Дата проведения
-
26 сентября, 20.00, «Олимпийский стадион»
- Голы:
-
0:1 –
51 Эккеленкамп,
0:2 –
53 Эккеленкамп,
0:3 –
70 Нуннели,
0:4 –
90 Гравенберг.
Хаммарбю U-19 –
Гатика, Круснелль, Хультин, Альм, Рюландер, Секуар, Эдлунд (Альсанати, 75), Бенгтссон (Джарретт-Марстон, 35), Дурмаз, Нильссон (Дуглас, 86), Митандер.
Аякс U-19 –
Эль-Мааш, тер Хейде, Соломонс, Кемпер, Баккер, Эккеленкамп (Гравенберг, 71), Сидул, Юлятупа, Паскуали, Сирхейс (Данило, 77), Нуннели (Тетани, 73).
- Предупреждение:
-
тер Хейде
(66).
- Дата проведения
-
27 сентября, 14.00, «стадион ИСС»
- Голы:
-
1:0 –
28 Киуру,
1:1 –
38 Ольсен,
1:2 –
69 Эгелунд.
КяПа U-19 –
Саарто, Рахикка, Лаппалайнен (Абукар, 46), Коскинен, Мериляйнен (Амин, 77), Алавайкко, Алентола, Ээрола, Кауппила, Киуру, Ряйсянен (Исрапов, 72).
Эсбьерг U-19 –
Киккенборг, Ольсен (Ленне, 79), Шульц, Кристиансен, Анкерсен, Истер, Бэкгор, Ларсен (Хольм, 55), Мортенсен (Нильсен, 69), Эгелунд, Эгелунд.
- Предупреждения:
-
Эгелунд
(58), Мортенсен
(68), Коскинен
(71).
- Дата проведения
-
27 сентября, 16.00, «Лудогорец Арена»
- Голы:
-
0:1 –
63 Муягич,
1:1 –
88, автогол Beširević.
Лудогорец U-19 –
Damyanov, Ковачев, Милков (Dimitrov, 68), Славов, Yankov (Петров, 60), Ковачев, Климентов, Valchev, Дост, Minchev, Иванов (Stoyanov, 75).
Железничар U-19 –
Dujmović, Šehić (Mujarić, 88), Osmanović (Nuhanovic, 82), Dubačkić, Dacić, Beširević, Жерич, Šehić (Zilić, 90), Хайдаревич, Velić, Муягич.
- Предупреждения:
-
Хайдаревич
(75), Петров
(90).
- Дата проведения
-
27 сентября, 17.00, «Timsah Arena»
- Гол:
-
0:1 –
26 Kapanadze.
Бурсаспор U-19 –
Дадакдениз, Karaca (Yasak, 46), Kahya, Kara (Tunçay, 65), Keskin, Kapacak, Gönüllü, Sevinç, Özcan, Akgönül (Akkuş, 87), Yilmaz.
Сабуртало U-19 –
Naskidashvili, Chotalishvili, Mali, Лаквехелиани (Matozashvili, 82), Guliashvili (Javakhishvili, 71), Jinjolava, Кохреидзе, Kapanadze, Purtseladze, Khubashvili, Ivaniadze (Buighlishvili, 69).
- Предупреждения:
-
Khubashvili
(15), Mali
(35), Naskidashvili
(36), Кохреидзе
(45), Jinjolava
(54), Kahya
(78).
- Дата проведения
-
27 сентября, 18.00, «Stadion Michel Platini»
- Гол:
-
0:1 –
13 Даан.
Бродарац U-19 –
Zdravković, Lukić, Tošesk, Mitrović, Babović, Ivančević, Đurić, Joković, Golubović, Kojić, Lukić.
Маккаби Х U-19 –
Фукс, Jaber, Даба, Дараселия, Masarwa, Коэн, Абу-Янб, Morgan (Sela, 54), Канаан, Dery, Даан.
- Предупреждения:
-
Дараселия
(24), Joković
(32), Lukić
(45), Jaber
(61).
- Дата проведения
-
27 сентября, 18.00, «Жос Носбом»
- Голы:
-
0:1 –
7 Маречек,
0:2 –
35 Дрхал.
Дюделанж U-19 –
Esposito, Santos, Klica (Mendes, 39), Rodrigues, Omosanya, Gonçalves, Camara, Brandenburger, Özkan, Sabotic, Natami.
Спарта U-19 –
Бачковски, Майка, Hucek, Hezoucky, Седлачек, Маречек, Maksić, Шнайдр, Simacek, Дрхал, Новотны (Фортелны, 46).
- Предупреждения:
-
Mendes
(48), Sabotic
(56).
- Дата проведения
-
27 сентября, 19.00, «Край Быстрице»
- Гол:
-
0:1 –
20 Биро.
Сутьеска Никшич U-19 –
Dubljanić, Erakovic, Osmajić, Vlahovic, Bećirović, Vlahović, Марушич, Mićunović, Babić, Krulanović, Bubanja.
Гонвед U-19 –
Berla, Májer, Bodrogi, Temesvári, Kovács, Nagy, Стоякович, Szabo, Balint, Bence, Биро.
- Дата проведения
-
27 сентября, 19.00, «Štadión pod Zoborom Vedľajšie Ihrisko»
Нитра U-19 –
Baláži, Рихтарик, Махо, Фабиш, Koša, Гулаш, Pajer, Paľo, Kubica, Фабры, Хобот.
Шкендия-79 U-19 –
Iljazi, Redjepi, Imeri, Bekjiri, Rasimi, Шефити, Зейнулаи, Aliti, Фазлагич, Osmani, Ljuma.
- Предупреждение:
-
Imeri
(13).
- Дата проведения
-
27 сентября, 19.00, «Копавогсволлюр»
Брейдаблик U-19 –
Гуннарссон, Ингимарссон, Стефанссон, Стефанссон, Helgason, Макшейн, Адальстейнссон, Тордарсон, Ингварссон, Виллумссон, Willumsson.
Легия U-19 –
Кохальски, Olszewski, Бондаренко, Жиро, Neuman, Шчепаньски, Ванек, Прашелик, Орлик, Krol, Гураль.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – белорусское.
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Юношеская лига УЕФА Путь Лиги чемпионов Групповой этап 2-й тур Группа A Группа B Группа C Группа D Путь национальных чемпионов 1-й раунд Первые матчи ПРИМЕЧАНИЕ: время...
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